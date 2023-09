Las acciones de Arm Holdings, de SoftBank, abrieron el jueves un 10% por sobre su precio de oferta en su debut en el Nasdaq, dando al diseñador de chips una valoración de casi US$ 60,000 millones en su regreso a los mercados después de siete años.

Sus acciones abrieron a US$ 56.1 por American Depositary Share, frente al precio de la oferta pública inicial (OPI) de US$ 51, y ampliaron las ganancias de forma constante hasta los US$ 60, en una señal de confianza para otras empresas que planean cotizar en bolsa.

“Este repunte puede animar a la gente sobre el mercado de OPV (Ofertas Públicas de Venta) para el resto de este año y hasta 2024″, dijo Owen Lau, analista de Oppenheimer & Co.

La salida a bolsa de Arm está siendo observada de cerca en busca de señales de una reactivación en el mercado de OPV, que también espera las salidas a bolsa de alto perfil de startups de renombre como la empresa de entrega de comestibles Instacart y la empresa de marketing Klaviyo.

“La OPV de Arm es la más esperada en los mercados en mucho tiempo”, dijo Kyle Rodda , analista de mercado de la empresa de corretaje Capital.com.

“También será una prueba importante del apetito por el riesgo y de si estas empresas especulativas de alto crecimiento siguen atrayendo el interés en un nuevo mundo de tasas de interés más altas”.

Arm se había asegurado una valoración de US$ 54,500 millones el miércoles tras fijar el precio de su OPV en el extremo superior del rango sugerido. La colocación significó US$ 4,870 millones para SoftBank, que aún posee una participación del 90.6%.

La empresa fue adquirida en 2016 por US$ 32,000 millones por SoftBank, que ha estado intentando vender una participación al menos desde 2020, cuando firmó un acuerdo de US$ 40,000 millones con el fabricante de chips Nvidia por Arm.

El plan, sin embargo, fue abandonado por el gigante inversor japonés menos de dos años después debido a bloqueos regulatorios. Desde entonces, se ha orientado hacia una OPV, aunque ésta también ha tenido sus propios obstáculos, como los encontronazos con el Gobierno británico, que hizo campaña para que el diseñador de chips cotizara en Londres.

Fuente: Reuters

