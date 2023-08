La empresa japonesa se encuentra entre los vendedores de Pismo, una firma brasileña de tecnología financiera que Visa Inc. acordó adquirir por US$ 1,000 millones en una operación anunciada en junio.

Con esta transacción, que se espera se cierre a finales de año, SoftBank duplicó con creces su inversión inicial en Pismo en 18 meses, según Alex Szapiro, socio gerente y titular de SoftBank en Brasil. La tasa interna de retorno, una medida de la rentabilidad, fue del 54%, dijo Szapiro.

SoftBank está vendiendo participaciones a “inversionistas estratégicos” porque, con las altas tasas de interés, los mercados públicos son más difíciles para las startups, explicó Szapiro en una entrevista. Y vienen más desinversiones, adelantó. En junio, el fondo tenía US$ 7,600 millones en capital comprometido en la región, con un valor razonable de US$ 6,000 millones.

El ritmo de inversión de SoftBank en América Latina se ha desacelerado después de que la compañía generara un gran revuelo en 2019, cuando comenzó a destinar un fondo de US$ 5,000 millones dedicado a startups en la región.

Unos 30 meses después, anunció un segundo fondo con US$ 3,000 millones. Szapiro fue fundador de empresas tecnológicas a fines de la década de 1990. Puso en marcha negocios locales para Apple Inc. y Amazon.com Inc. cuando se aventuraron en Brasil, y lleva en en SoftBank desde 2021.

La compañía japonesa también está vendiendo su participación en Avenue Holding Cayman, una firma de corretaje digital que atiende a brasileños de clase media que invierten en valores estadounidenses, a Itaú Unibanco Holding SA, el mayor banco de América Latina por valor de mercado.

Itaú comprará Avenue en tres tramos, que terminan en 2026, con una valoración de 1,250 millones de reales (US$ 250 millones). Si el mercado se abre en el entretanto, Avenue puede realizar una oferta pública inicial, según los términos de la transacción.

Otra desinversión es la de la firma mexicana de pagos Yaydoo SAPI de CV, que está siendo adquirida por PayStand Inc, líder en pagos basados en cadena de bloques entre empresas que también está respaldada por SoftBank. El valor de la transacción, anunciada en agosto de 2022, no fue revelado.

Una persona con conocimiento directo dijo que las inversiones de SoftBank en Avenue y Yaydoo tuvieron retornos similares o mayores que en el caso de Pismo, y pidió no ser identificada porque la información no es pública.

SoftBank también se deshizo de Inco Ltd., conocida como Isaac, una empresa brasileña que ofrece plataformas financieras y de software para escuelas, cuando Arco Platform Ltd. compró la participación que aún no poseía en un canje de acciones que concluyó en enero.

Ahora, SoftBank posee las acciones de Arco y está decidiendo si venderlas en una transacción que se espera se realice en el cuarto trimestre y en la que Dragoneer Investment Group LLC y General Atlantic LP planean retirar la empresa de la bolsa. No se ha revelado la rentabilidad.