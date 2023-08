SoftBank Group Corp ha adquirido el 25% de Arm Ltd que no posee directamente a su unidad Vision Fund en una operación que valora al diseñador de chips en US$ 64,000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Los detalles de la transacción se revelarán el lunes, cuando Arm haga pública la presentación de su exitosa salida a bolsa, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato por tratarse de conversaciones confidenciales.

Ahora se espera que SoftBank venda menos acciones de Arm en la oferta pública inicial (OPI) y es probable que retenga una participación de hasta el 90% en la empresa, según las fuentes, que añadieron que la recaudación de capital de Arm en la OPI será inferior al rango de entre 8,000 millones y 10,000 millones de dólares que planeaba anteriormente.

SoftBank está en conversaciones para enlistar a Arm en una valoración de 60,000 millones a 70,000 millones en la OPI, que se espera que suceda en septiembre, informó Reuters anteriormente. SoftBank, que privatizó Arm por US$ 32,000 millones en 2016, vendió una participación del 25% en la empresa a Vision Fund 1 (VF1) por US$ 8,000 millones en 2017.

El acuerdo elimina un potencial excedente para las acciones de Arm luego de la OPI, porque VF1 inicialmente había planeado retirar su participación en el mercado de valores con el tiempo después de la cotización, mientras que SoftBank indicó que seguirá siendo un inversionista estratégico a largo plazo.

Reuters fue el primero en informar este mes que SoftBank estaba en conversaciones para comprar la participación de Vision Fund. The Wall Street Journal informó los términos financieros del acuerdo el viernes.

Fuente: Reuters

