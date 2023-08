SoftBank Group Corp está en conversaciones para adquirir la participación del 25% en Arm Ltd que no posee directamente de Vision Fund 1 (VF1), un fondo de inversión de US$ 100,000 que recaudó en 2017, según personas familiarizadas con el asunto, lo que podría suponer una victoria para los inversores que han esperado años para obtener fuertes retornos.

Las conversaciones se producen mientras Softbank se prepara para cotizar al diseñador de chips en Nasdaq el próximo mes con una valoración de entre US$ 60,000 millones y US$ 70,000 millones.

Si las negociaciones desembocan en un acuerdo, el inversor tecnológico japonés ofrecería una importante ganancia inmediata a los inversores de VF1, incluidos el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y Mubadala de Abu Dabi. Estos inversores sufrieron pérdidas después de que muchas de las apuestas de Softbank en startups como el proveedor de espacios de trabajo WeWork Inc y la empresa de transporte compartido Didi Global se deterioraran.

LEA TAMBIÉN: América Móvil de Slim tomaría control total de chilena Liberty

La alternativa -dejar que VF1 venda sus acciones de Arm en el mercado de valores con el tiempo tras la oferta pública inicial (OPI)- normalmente llevaría al menos uno o dos años, dado el tamaño de la participación. También sería más arriesgado para los inversores del fondo, ya que es posible que las acciones de Arm cayeran tras la OPI.

VF1 volvió a ser rentable en el último trimestre gracias al entusiasmo de los inversores en torno a la inteligencia artificial, que impulsó el valor de algunas de las startups en las que invirtió. Sin embargo, sus pérdidas anteriores impidieron a SoftBank conseguir inversores externos para Vision Fund 2 (VF2), cuyo capital de 56.000 millones de dólares procedía de la empresa japonesa y sus directivos, incluido el presidente ejecutivo Masayoshi Son.

Una gran ganancia inesperada para los inversores del VF1 podría aumentar las posibilidades de SoftBank de volver a recurrir a ellos en busca de capital en el futuro. La empresa ha estado considerando la posibilidad de recaudar un tercer Vision Fund.

Son, que contrató al banco de inversión Raine Group para asesorar a SoftBank en las negociaciones, se ha recusado de las deliberaciones de VF1 sobre el asunto para que el fondo tome una decisión independiente en interés de sus inversores, dijeron las fuentes.

LEA TAMBIÉN: Guía definitiva de los innumerables tipos de cambio de Argentina

El comité de inversiones de VF1 y el consejo asesor de inversiones de SoftBank, al que asisten representantes de los inversores del fondo, llevan adelante las negociaciones, añadió una de las fuentes.

No se pudo conocer la valoración exacta de Arm que ambas partes están discutiendo para su transacción, y las fuentes advirtieron de que es posible que no se llegue a ningún acuerdo. Si se llega a un acuerdo, SoftBank vendería menos acciones de Arm en la OPI y probablemente conservaría una participación de entre el 85% y el 90%, según las fuentes, que solicitaron el anonimato porque las negociaciones son confidenciales.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.