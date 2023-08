Pero no tiene algo que sus rivales streaming hayan adoptado con entusiasmo: contenido internacional que resulte irresistible.

Ahí es donde entra en juego Lionel Messi. Desde que se unió al Inter Miami CF el mes pasado, se ha escrito mucho sobre cómo puede elevar el perfil de la Major League Soccer (MLS) tanto en casa como en el extranjero. Lo cual sería una buena noticia tanto para la liga como para Apple Inc.

El fabricante del iPhone firmó el año pasado un acuerdo por US$250 millones anuales para asegurar los derechos de transmisión global de la MLS. La naturaleza del contrato difiere de los que, por ejemplo, Amazon.com Inc. tiene con la Liga Nacional de Fútbol, la Premier League y otras. Apple lo tiene todo: derechos para transmitir todos y cada uno de los partidos, en todas partes.

Apple tiene tanto interés en ver el éxito de la MLS que desempeñó un papel importante en traer a Messi a Miami. Como parte de su paquete de compensación, el argentino obtendrá una parte de los ingresos que Apple obtiene de las suscripciones fuera de Estados Unidos a su paquete MLS, que cuesta US$99 al año y es independiente de la suscripción típica de Apple TV+.

Es un detalle significativo porque parece insinuar qué es exactamente lo que Apple quiere obtener del acuerdo, es decir, más suscriptores internacionales. A diferencia de sus pares, casi no tiene contenido desarrollado en mercados que no sean de habla inglesa. Sí, sus programas están doblados. Pero eso es muy diferente de, digamos, Netflix Inc., para quien los programas y películas producidos localmente son un pilar clave de su estrategia de crecimiento global.

Netflix tiene miles de horas de dramas coreanos, comedias francesas, thrillers alemanes, telenovelas latinoamericanas, etc. Y eso le ha ayudado a atraer nuevos suscriptores a nivel internacional en momentos en que el crecimiento en su mercado local se ha estancado.

Apple no tiene su propio equivalente del Juego del Calamar, el drama coreano de alto concepto que se convirtió en un éxito monstruoso para Netflix.

En países como Francia, Apple otorga licencias de sus programas a la emisora local Canal+, lo cual podría indicar que está teniendo problemas por atraer suscriptores allí.

Messi podría ayudar. Fue una sensación en Francia durante los últimos dos años cuando jugó para el club más grande del país. Tiene una gran cantidad de seguidores a nivel mundial, cuenta con unos 481 millones de seguidores en Instagram.

Jorge Mas, el multimillonario que controla Inter Miami, le dijo a Bloomberg el mes pasado que Messi podría traer 2 millones de nuevos suscriptores al servicio MLS de Apple. Puede que eso no suene significativo para una empresa que tiene miles de millones de personas que usan sus dispositivos, pero hay algunas implicaciones más amplias.

De un solo golpe, los US$200 millones resultantes en ingresos anuales significarían que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook recuperaría la mayor parte de los US$250 millones que está pagando por los derechos. Y cada vez que un usuario abra la aplicación Apple TV+ para ver un juego, estará expuesto a todos los demás programas y películas allí.

Las estimaciones sugieren que TV+ tiene apenas decenas de millones de suscriptores. Por lo tanto, agregar dos millones representaría un aumento significativo de usuarios por el costo equivalente a dos películas de gran éxito al año.

Apple considera el negocio de streaming como parte de su rama de servicios, junto con ofertas como App Store, iCloud y Arcade. Las ganancias de ingresos allí representaron uno de los pocos resultados positivos en un tercer trimestre por lo demás sombrío, marcado por la disminución de las ventas de iPhones, Macs y iPads.