La farmacéutica estadounidense Pfizer informó que en el primer trimestre de este año registró unos beneficios netos de US$ 3,115 millones, 44% menos que en el mismo periodo del 2023. Mientras que la facturación de la compañía llegó a los US$ 14,879 millones, una reducción de 20% en términos interanuales.

De acuerdo al gigante farmacéutico con sede en Nueva York, la caída de sus ingresos se explican por la menor demanda de su negocio relacionado con la covid, que incluye la vacuna Comirnaty y el tratamiento antiviral Paxlovid. Estos últimos tuvieron un descenso en los ingresos de 88% y 50%, respectivamente.

Por segmentos, el de ayuda primaria fue el más destacado con una facturación de US$ 7,211 millones, un 38% menos que el primer trimestre del 2023, seguido de cuidados especiales, que creció un 6% hasta los US$ 3,843 millones, y el oncológico, que aumentó en 18% hasta los US$ 3,549 millones.

LEA TAMBIÉN: Tecnofarma prepara lanzamientos y no descarta tener laboratorio en Perú

Al respecto, David Denton, director financiero y vicepresidente ejecutivo de Pfizer, se mostró conforme con el crecimiento de 11% en los ingresos operativos por parte de los productos no relacionados con la covid. En ese sentido, agregó que este resultado “demuestra nuestra atención a la ejecución comercial”.

Los estados financieros de Pfizer fueron bien recibidos por el mercado bursátil. Así, las acciones en Wall Street subieron en un 3.4%. Ello en un escenario donde la empresa ha tenido una caída de 8% en bolsa en lo que va del año.

Perspectivas se mantienen

Pfizer espera que sus ingresos al cierre del 2024 se mantengan entre US$ 58,500 millones y US$ 61,500 millones. Asimismo, la compañía ve una oportunidad significativa en abordar la necesidad médica de infecciones del tracto respiratorio, particularmente en Europa con su vacuna RSV.

Temas que te pueden interesar sobre Pfizer: