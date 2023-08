Los precios de las viviendas en Miami registraron un crecimiento del 25% desde junio del 2021, al pasar de US$ 340,000 a US$ 418,000 en 2023, según información de Miami Realtors.

Para Alicia Cervera, socia de Cervera Real Estate, Messi envió un mensaje al mundo. “Decidió venir a Miami por la calidad de vida que hay en Florida. El transporte, el clima local y los eventos de entretenimiento, juegan un rol importante para atraer más turistas y nuevos vecinos”.

De acuerdo al estudio de Miami Realtors, los precios de las viviendas entre 30m2 a 50 m2 en Miami, a junio del 2023 se encuentran desde US$ 418,000, con un precio de metro cuadrado en Brickell, el centro financiero de Miami, de US$ 693.

También se pueden encontrar precios por metro cuadrado en otras zonas de la ciudad como Wyndwood (US$ 653.2), Coral Gables (US$ 648.7), Downtown (US$ 613.2). En tanto, Little Havana y Miami distrito presentan precios cercanos a los US$ 350 por metro cuadrado.





Según reportó la empresa de artículos deportivos Fanatics, Lionel Messi acumula un récord de ventas en Estados Unidos con la nueva camiseta del Inter Miami, sobre otras estrellas norteamericanas como Tom Brady y LeBron James. (Foto: AFP)

Cómo se revalorizan los inmuebles en Miami

Juan Carlos Tassara, director de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), destacó que tanto la llegada de Messi a la ciudad de Miami, como la realización de festivales de música y competencias como la Fórmula 1, “definitivamente ha convertido la ciudad de Estados Unidos como la que mayor cantidad de eventos alberga”.

“Esto juega un importante rol a la hora de revisar los números de ocupación en zonas de la ciudad. También se suman a este auge la creciente popularidad de la ciudad como destino turístico y de negocios”, mencionó.

A ello se suma que la tarifa promedio de departamentos alquilados por Airbnb en Miami subieron por encima de los US$ 200, alcanzando un máximo de US$ 367 en marzo del 2022.

¿Cómo va la oferta inmobiliaria? en Miami se cuenta con 6,116 unidades disponibles, cifra superior si se compara con las 4,835 unidades que se encontraban disponibles en febrero de 2022, según Miami Realtors.

Cuándo invertir en inmuebles en Miami

De igual manera, Juan Carlos Tassara, precisó que existen dos factores importantes a tomar en cuenta a la hora de decidir invertir en una vivienda en Miami: fundamentos económicos fuertes del mercado inmobiliario en Miami después de la pandemia y la especulación cautelosa de los norteamericanos por la crisis inflacionaria en el mundo.

“Uno es el turismo y los eventos que hay, como la llegada de Messi o la Copa del Mundo, por ejemplo. Y también está el hecho que las familias norteamericanas están mudándose a Miami. Hay presión de más turistas y familias, actualmente se mudan a Florida 250,000 personas al año, de este monto el 80% son norteamericanos”, mencionó.

Como resultado, según Tassara, existe un impacto directo en las condiciones inmobiliarias y en la demanda y oferta del mercado.

“Solo para construir en Miami puede tomar hasta 4 años. Eso hace que el tiempo medio de un contrato de compra-venta demore 30 días en venderse como proyecto de entrega inmediata. En Perú solo se tiene el 7% de ese tipo de oferta, y puede tomar hasta 3 meses en venderse”, resaltó.

“Los inversionistas deben tener claro que hay una ganancia por apreciación y otra por alquiler del inmueble. La ganancia por alquiler del inmueble dependerá de qué tan rentable sea. Aquí deben considerar que mientras más grande sea, la rentabilidad suele ser menor. Así, dependiendo del tamaño, en Estados Unidos, se puede tener rentabilidad sobre el alquiler entre 6 a 9% al año”, agregó.

Asimismo, el ejecutivo de Edifica, estimó que los precios empezarán a subir mucho en todo el 2025, “como también se puede adelantar al segundo semestre del 2024. Estoy seguro que seguirá habiendo apreciación a doble dígito en los inmuebles de Miami”.

Finalmente, añadió que esto se puede evidenciar en que cada vez que hay un evento en Miami “no hay espacio, y uno puede llegar a pagar hasta US$ 1,000 la noche, en un hospedaje que normalmente cuesta US$ 250″.