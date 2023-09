El diseñador británico de chips Arm hará su debut en la bolsa de Nueva York el jueves, en el mayor ingreso a Wall Street en casi dos años, una apuesta de US$ 50,000 millones para su principal accionista, el japonés SoftBank Group.

La operación abrirá el capital de esta empresa de referencia en el diseño de microprocesadores, cuyos modelos están integrados a 99% de los teléfonos inteligentes del planeta.

El mercado tendrá acceso a alrededor de 10% del capital de esta empresa de tecnología de punta con sede en Cambridge (Inglaterra). SoftBank espera obtener entre US$ 4,500 y US$ 5,200 millones gracias a una valorización en la bolsa estimada entre US$ 48,000 y US$ 52.000 millones.

El valor en bolsa de la empresa supera ampliamente los 32,000 millones que la firma de inversiones japonesa invirtió en tomar el control de Arm en julio de 2016, pero es sensiblmente menos que los US$ 60.000 a US$ 70.000 millones a los que apuntaba SoftBank hace algunas semanas, según algunos medios.

Se trata de una apuesta considerable para la firma dirigida y fundada por Masayoshi Son, cuyo balance en materia de inversión en tecnología no ha sido el mejor en los últimos años.

SoftBank tuvo pérdidas colosales por tomar una participación en la firma de oficinas compartidas WeWork y en el capital del gigante chino del comercio en línea Alibaba.

Via crucis

“Nadie cuestiona que se trata de una firma de calidad (...) con ganancias sustanciales y una actividad completamente viable. Pero las interrogantes conciernen a su potencial de crecimiento”, explicó sobre Arm Jay Ritter, profesor especializado en introducciones en bolsa (IPO) en la universidad de Florida.

“Esta valorización de 50.000 millones de dólares no parece desatar entusiasmo entre los inversores institucionales”, sostuvo.

Algunos destacan que Arm diseña microprocesadores o CPU, cuando la revolución de la inteligencia artificial (IA) generativa está basada en GPU, un tipo de tarjeta gráfica más potente.

La operación es, también, un test importante para los mercados de capitales, que no registran una apertura de capital de esta envergadura desde la IPO del fabricante de vehículos eléctricos Rivian, valorizado en US$ 77,000 millones en noviembre de 2021.

“Decir que es (una entrada a bolsa) muy esperada sería un eufemismo”, afirmó Mark Roberts, gerente asociado a la consultora Blueshirt Capital Advisors. “Salimos de un via crucis como no había visto en mi carrera, en particular para los valores tecnológicos”, indicó.

En los 18 meses que van desde inicios de 2022 a junio de 2023, se levantaron US$ 18,700 millones de capital en bolsa en Estados Unidos, frente a 155,800 millones solo en 2021, según la consultora EY.

Hay que retrotraerse a 1990 para encontrar cifras inferiores a las de 2022.

Faltan más

Roberts destacó el número de bancos que participan en la operación: al menos 27. “Buena parte de la plaza financiera de Wall Street está haciendo todo para que este ingreso a bolsa ocurra correctamente”, señaló, en particular porque Arm privilegió Wall Street sobre su hogar natural, la Bolsa de Londres.

Otra precaución adicional: SoftBank reunió un grupo de clientes prestigiosos, desde Apple a Nvidia, dispuestos a invertir 735 millones de dólares en el capital de Arm.

“Si la transacción va bien, será una buena señal de una tendencia que se afirmará en 2024″, anticipó Roberts.

Pero “no creo que esta IPO realmente nos diga mucho” sobre el estado del mercado, matizó Avery Spear, analista de Renaissance Capital.

“Se necesitan más” ejemplos “para darnos más informaciones sobre el apetito que despiertan la mayoría de las firmas que quieren cotizar” en bolsa, sostuvo, mencionando a Instacart o Klaviyo.

Instacart (filial de Maplebear), una plataforma de entrega de pedidos, y Klaviyo, especilista del marketing digital, presentaron su pedido de salida a bolsa a fines de agosto, sin precisar fechas.

Sus respectivas valorizaciones se estiman en US$ 10,000 y US$ 9,500 millones.

También circularon este año los nombres de la empresa de pagos en línea Stripe, del gigante del merchandising deportivo Fanatics, o del gestor de gastos profesionales Navan.

Sin embargo el entorno sigue frágil, con la economía estadounidense en una Fase de incipiente desaceleración.

“Los inversores siguen atentos pero no estamos igual que el año pasado, donde todo era desfavorable”, señaló Spear. Para empezar, el mercado considera que el ciclo de incremento de tasas de interés para enfriar la economía está por terminar y eso da a los inversores cierta perspectiva, concluyó.

Fuente: AFP

