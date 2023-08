La tecnológica británica Arm, propiedad del conglomerado japonés Softbank, solicitó este lunes salir a bolsa en el índice Nasdaq de Nueva York, según un documento entregado a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés).

Arm, cuyos microchips son utilizados en millones de teléfonos inteligentes, no divulgó en ese documento las condiciones de su cotización, pero según medios especializados considera septiembre como fecha de salida y su objetivo es recaudar entre US$ 60,000 y US$ 70,000 millones de dólares (55.070 y 64.249 millones de euros) en la operación.

Softbank compró Arm en 2016 por unos US$ 32,000 millones (29371 millones de euros), lo que implicó su salida de la bolsa, y en 2020 acordó su venta a la estadounidense Nvidia por unos US$ 40,000 millones (36.715 millones de euros), pero esa operación fue cancelada el año pasado tras las objeciones de los reguladores y de sus competidores.

A principios de 2023, trascendió que Softbank barajaba cotizar en EE.UU. como la mejor oportunidad para recuperar su inversión en la compra de Arm, dada la valoración más alta que los inversores estadounidenses otorgan a las acciones del sector tecnológico.

Según el documento de Arm a la SEC, en el año fiscal terminado el 31 de marzo la empresa tuvo un beneficio neto de US$ 524 millones (480 millones de euros) y una facturación de US$ 2,679 millones (2.459 millones de euros).

En el trimestre más reciente, su beneficio fue de US$ 105 millones (96 millones de euros), menos de la mitad respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Fuente: EFE

