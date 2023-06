Arm, con sede en el Reino Unido, ha mantenido conversaciones con otras empresas sobre su participación en la OPI, según las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Las conversaciones se encuentran en sus primeras etapas y aún podrían fracasar antes de la salida a bolsa, advirtieron las fuentes. Tampoco está claro cuánto se invertiría en Arm ni cuál sería su estructura. Los representantes de Intel y Arm declinaron hacer comentarios.

Arm busca recaudar hasta US$10.000 millones cotizando en Nueva York a fines de este año, tras rechazar los reiterados llamados de primeros ministros británicos para que el gigante tecnológico regrese a Londres, donde cotizó en el pasado. El atractivo de las valoraciones tecnológicas más altas y una mayor base de inversionistas en Estados Unidos se impusieron finalmente a Arm, que se espera que cotice en el mercado Nasdaq.

Generar impulso

La incorporación de un inversionista ancla puede ayudar a aumentar el interés y el impulso en una OPI, especialmente en un mercado difícil para las nuevas salidas a bolsa. Si las conversaciones llegan a buen puerto, Intel acabaría figurando en el folleto de la OPI de Arm antes de la cotización.

Los inversionistas ancla que compran acciones por un valor de US$100 millones a US$200 millones han sido populares en las OPI relacionadas con semiconductores en los últimos años. La empresa de capital de riesgo General Atlantic invirtió unos US$100 millones en la OPI de Mobileye Global Inc. respaldada por Intel el año pasado, mientras que Qualcomm Inc. respaldó la salida a bolsa de GlobalFoundries Inc. en 2021.

Una parte clave del impulso del director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, para devolver a la empresa a la cúspide de la industria de los semiconductores es un plan para abrir sus fábricas a otras empresas, incluso rivales. Si quiere competir con éxito con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en la producción subcontratada, Intel tendrá que producir chips que contengan la tecnología ampliamente utilizada de Arm.

Ambas empresas ya han anunciado un acuerdo técnico. Los diseños de Arm y el conjunto de instrucciones estándar del sector se utilizan en todo tipo de productos, desde los chips de red de Broadcom Inc. hasta los procesadores de Apple Inc. en el iPhone y los Mac, pasando por los omnipresentes chips de Qualcomm Inc. para teléfonos móviles.

Al asumir una posición en Arm, cuya tecnología ha permitido la competencia directa de los procesadores de Intel, Gelsinger puede estar tratando de mostrar su compromiso con Arm y de adoptar esa apertura. A lo largo de sus más de 50 años de historia, las fábricas de Intel han trabajado casi exclusivamente en sus propios diseños.

“Las conversaciones de Intel para convertirse en un posible inversionista estratégico en la próxima salida a bolsa de Arm subrayan el objetivo del gigante de los chips de convertirse en una fundición clave para el sector de los semiconductores sin fábrica y devolver la fabricación de vanguardia a EE.UU.”, afirma Kunjan Sobhani, analista de Bloomberg Intelligence. “Esto se produce a pesar de la rivalidad directa entre los chips de Intel y los procesadores basados en Arm. Se produce tras un acuerdo técnico entre Intel y Arm en abril que, si se combina con una participación estratégica, podría posicionar a Intel como fabricante de chips diseñados sobre la arquitectura Arm”.

Gelsinger ha puesto en marcha un ambicioso plan para recuperar el liderazgo de Intel en la industria de semiconductores mediante la construcción de nuevas plantas y la rápida mejora de su tecnología de fabricación. Se trata de una ardua batalla, ya que el principal mercado de los productos de Intel, los procesadores para computadoras personales, se ha desplomado. Y la empresa está perdiendo cuota de mercado frente a Nvidia Corp., que ha aprovechado su destreza en procesadores gráficos utilizados en videojuegos para convertirse en líder de los chips de inteligencia artificial. Nvidia, que es el primer fabricante de chips en superar el billón de dólares de valoración, eclipsó por primera vez a Intel en capitalización bursátil en 2020, y ahora las dos empresas no están ni cerca.

El fundador de SoftBank, Masayoshi Son, ha dicho que espera que la OPI de Arm sea la mayor de la historia de una empresa de chips. Si bien la valoración de Arm aún no se ha fijado, podría situarse entre US$30.000 millones y US$70.000 millones, según informó anteriormente Bloomberg News.

Arm es una joya de la industria tecnológica británica. Su tecnología está presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo y está presente en toda la industria electrónica. Por el momento, la empresa mantiene su sede en Cambridge, Inglaterra, y no ha descartado la posibilidad de cotizar en Londres en el futuro.