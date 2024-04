La Junta de Portavoces del Congreso acordó no debatir la moción presentada por la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú para dejar sin efecto el incremento de la asignación por función congresal de S/7,617 a S/11,000, que causó molestia e indignación.

Así lo hizo saber la vocera de dicha agrupación, Sigrid Bazán, tras precisar que los portavoces consideraron que este tema no es materia de discusión en el Pleno

“La moción no se ha sometido a votación porque no se considera materia a discusión en el Pleno, lo cual es un error. Yo escuchaba al anterior oficial mayor, José Cevasco, decir que este tema o tipo de temas podrían pasar al Pleno. Entonces, me sorprende que el actual oficial mayor y la gestión de la Mesa (Directiva) digan que eso no puede ser discutido por el Pleno”, dijo en diálogo con la prensa.

En ese sentido, la legisladora añadió que ya prepara un “Plan B”. Adelantó que presentará un documento de exoneración a fin de que este tema pase directamente al Pleno. Según dijo, recolectará la firma de los voceros de las bancadas.

“Necesitamos las firmas de más de la mitad de los voceros de las bancadas para que el tema se exonere”, apuntó.

No hay voluntad política para retroceder en medida

Pese a las declaraciones de algunos legisladores que se pronunciaron en contra de esta medida, Bazán dijo de que no hay voluntad política de retroceder en este incremento.

“No sé cuantos voceros firmaron eso, porque el día de hoy, tras quejarme, ni siquiera me han dado acceso a ese documento, jamás he leído ese texto y he mostrado mi indignación de que se excluya a una bancada de este tipo de negociaciones”, cuestionó.

La legisladora insistió en que al no haber esta voluntad el único camino es que la población vea qué vocero y qué bancada se opone a la medida.

“En esta hoja (de exoneración) se podrá ver qué vocero de qué bancada quiere discutir este tema en el Pleno, porque eso abre las puertas a que la población pueda ver el debate publico y ver qué congresistas se oponen y cuáles no”, apuntó.