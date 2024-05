Del 2021 al 2023, las universidades públicas recibieron un total de S/ 17,605 millones 610,521, pero solo usaron S/ 14,574 millones 198,683, quedando sin invertir un total de S/ 2,928 millones 411,838 en promedio .

Según un análisis realizado por Gestión, basado en la información del portal de Transparencia del MEF, las universidades dejaron sin ejecutar S/ 1,029.4 millones en el 2021; S/ 859.5 millones en el 2022; y S/ 1,048.5 millones en el 2023.

A pesar del significativo incremento presupuestal que se tuvo el año pasado, cada vez hay más universidades que invierten menos recursos destinados a actividades y proyectos. En el 2021, solo tres universidades invirtieron menos del 60% de su presupuesto, pero en el 2022 aumentó a cuatro los centros de estudios universitarios que gastaron menos de ese porcentaje, y en el 2023 se reportó que fueron siete.

Solo en el 2023, la inversión fue menor en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (59.5%), la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (54.9%), la Universidad Nacional Ciro Alegría (54.6%), la Universidad Nacional del Santa (49.1%), la Universidad Nacional de Jaén (48.7%), la Universidad Intercultural de Quillabamba (45.6%), y la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco (16.4%).

Buscan crear más universidades

A pesar de la cada vez menor ejecución de presupuesto que registran estas instituciones, solo en lo que va del 2024, se han presentado en el Congreso de la República un total de 40 proyectos de ley que proponen la creación de nuevas universidades públicas en el Perú.

Incluso solo durante el mes de mayo los congresistas se vienen presentando 12 proyectos de ley que buscan la creación de nuevas universidades nacionales, como la Universidad Nacional Tecnológica del Sur, la Universidad Nacional Autónoma de Chincheros, la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo, o la Universidad Nacional Autónoma de Chiclayo.

De todos los proyectos que fueron presentados durante este año, uno de ellos ya fue aprobado en el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. A fines de abril, el Gobierno aprobó la creación de la Universidad Nacional de Carabaya en Puno, institución que, según el Ministerio de Educación (Minedu), comenzaría a funcionar con 10 carreras profesionales.

La ejecución del presupuesto destinado a las universidades públicas empeoró en los últimos tres años, pero los congresistas siguen presentando nuevas propuestas para la creación de más centros de estudios universitarios.

Pero, ¿estas medidas tendrían impacto en la educación superior? Para el extitular del Ministerio de Educación, Daniel Alfaro, es negativo tener declaraciones de universidades pues resultan populistas al generar la expectativa de la población en la construcción de universidades en ciertas localidades, cuando realmente las leyes solo quedarían en propuestas.

De los 40 proyectos que proponen la creación de universidades, 21 establecen directamente la creación de estos centros de educación superior en lugar de solo declararlo de interés público . Pero, de ser aprobadas estas iniciativas podrían observadas por el Poder Ejecutivo debido a que el Congreso no puede crear universidades debido a que no tienen iniciativa de gasto.

“Claramente el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no tiene sentido levantar la expectativa por las declaraciones de interés de universidades públicas. El Congreso cuando las propone no pone “crease la universidad tal”, sino “declárase de interés”, así le sacan la vuelta a su falta de iniciativa de gasto”, comentó a Gestión.

Pese a esto, el Gobierno no observó la creación de la Universidad de Carabaya. Alfaro indica que, aún cuando el Congreso apruebe por insistencia estos proyectos que directamente establecen la creación de una universidad pública, no serían la mejor inversión de nuestros recursos.

“ La idea es que sigan creciendo las vacantes para los estudiantes, pero que ese crecimiento sea primero priorizando institutos, porque el mercado laboral demanda más técnicos que universitarios , entonces por temas de inserción laboral futura es más efectivo invertir en institutos que en universidades”, explicó.

El exministro precisa que actualmente tenemos más matriculados en universidades que en institutos. De hecho, indica, de cada 4 estudiantes de educación superior, 3 están en universidades y 1 en institutos, pero las encuestas de demanda ocupacional dicen que los empleadores requieren más técnicos que universitarios.

Otro problema es que tenemos un ratio muy bajo de acceso a la educación superior, pues solo 3 de cada 10 egresados de secundaria ingresa a universidades o institutos, lo cual es la mitad de lo que alcanzan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“El interés es incrementar ese ratio, entonces lo que hace falta es mejorar las posibilidades de acceder porque muchas veces no lo pueden hacer por limitaciones económicas o geográficas. Lo que se tiene que seguir fortaleciendo son programas como el Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) que identifican a todos los egresados de secundaria que son tercio superior para poder facilitarles los ingresos a las universidades cuando no tengan los recursos para ello”, señaló.

Teniendo en cuenta que el Estado tiene una mayor capacidad de incrementar la oferta de cupos en las universidades que el sector privado, la idea, sostiene, sería impulsar a que las universidades públicas ya licenciadas crezcan con nuevas filiales o aumentando el tamaño de su campus en vez de crear nuevas universidades.

“Si tuvieras que invertir en universidades, antes de crear una nueva es mejor generar filiales de universidades ya creadas. Es más efectivo que abrir una universidad nueva porque la universidad ya licenciada cuenta con un sistema administrativo propio, que es más fácil, menos costoso y te asegura calidad, porque armar otra universidad involucra costos mayores ”, agregó.

Pese a que esta es una de las mejores opciones, en lo que va del año, en el Congreso solo se ha presentado una propuesta que plantea crear una filial a una universidad pública. La iniciativa legislativa, presentada a mediados de abril, propone la creación de una filial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en la provincia de El Collao (Ilave) en el departamento de Puno.

