Hace unos seis años, los banqueros de inversión propusieron un argumento irresistible para atraer a las empresas latinoamericanas a cotizar en Estados Unidos: los abundantes recursos de los inversionistas y su familiaridad con las acciones de la nueva economía.

Con las tasas de interés en niveles históricamente bajos, Wall Street asistió a una ola sin precedentes de salidas a bolsa de la región, desde StoneCo Ltd. —que atrajo a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett y al multimillonario fundador de Alibaba, Jack Ma— hasta PagSeguro Digital Ltd., cuyo modelo de negocio era similar al de Square de Jack Dorsey. Deslumbradas por las asombrosas valoraciones y las grandes operaciones, muchas empresas más pequeñas siguieron sus pasos.

Pero la realidad mostró un panorama diferente.

Los volúmenes de negociación fueron decepcionantes, las acciones tuvieron un mal desempeño y muchos analistas no se molestaron en cubrirlas, lo que llevó a algunos a referirse a ellas como “huérfanas”.

En algunos casos, las acciones llegaron a cotizar con descuento frente a sus pares que se negociaban en bolsas regionales. Ahora la situación está cambiando y la empresa brasileña de educación Vitru anunció que dejará de cotizar en Estados Unidos y se trasladará a una bolsa local, mientras otras empresas reconsideran sus ambiciones en Estados Unidos.

“No hay ningún milagro”, afirma Gilson Finkelsztain , director ejecutivo de B3 SA, el único operador bursátil de Brasil. Los años de bonanza en torno a 2017 fueron “atípicos” y combinaron un pico de optimismo en Estados Unidos con un pesimismo excesivo en América Latina, dijo. “Al final, hay una correlación, y cuando las acciones caen en Brasil, también caen en el extranjero”.

Desde el grupo brasileño de educación Afya Ltd. y el gestor de activos alternativos Vinci Partners Investments Ltd. hasta la empresa de viajes en línea Despegar.com Corp., más de una docena de empresas latinoamericanas que cotizan en Estados Unidos negocian menos de US$ 4 millones en acciones al día.

Retornos mediocres

El bajo rendimiento no es mucho, pero es significativo para muchas empresas. En promedio, las acciones brasileñas cotizadas en Estados Unidos en los últimos siete años han bajado alrededor de un 39% desde su debut hasta el 6 de septiembre, en comparación con una caída del 35% para las empresas que salieron a bolsa en Brasil entre 2020 y 2021, según datos compilados por Bloomberg.

Un ejemplo es Inter & Co. Desde que el banco digital trasladó su cotización principal de Brasil a Estados Unidos el año pasado, su volumen promedio diario de operaciones se ha desplomado a US$ 1 millón, desde 82 millones de reales (US$ 16.5 millones).

Cuando las empresas latinoamericanas decidieron cotizar en el extranjero a partir de 2017, las tasas de interés en Estados Unidos llevaban casi 10 años cercanas a cero. Los mercados de capitales estaban en auge a medida que las empresas tecnológicas atraían a inversionistas globales que buscaban mejores retornos. Al mismo tiempo, la mayor economía de América Latina experimentaba un aumento de la inestabilidad política tras la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.

Pero llegó la pandemia, seguida de la inflación y el aumento de las tasas, y los inversionistas acudieron en masa a los instrumentos de renta fija. Las pequeñas empresas regionales con marcas poco conocidas quedaron en el olvido y se convirtieron en las primeras en ser vendidas por inversionistas estadounidenses.

“La falta de liquidez en Estados Unidos pesa más que aquí”, dijo Cristiano Guimaraes , jefe de banca corporativa y de inversión global de Itaú BBA en São Paulo.

En consecuencia, el grupo de empresas brasileñas que elijan Estados Unidos en la próxima oleada de OPI probablemente será más pequeño, según Roderick Greenlees , director global de banca de inversión de Itaú BBA.

Vuelta atrás

El fabricante de cosméticos Natura &Co suspendió su plan para cambiar su cotización principal a la Bolsa de Nueva York. Al mismo tiempo, Dragoneer Investment Group y General Atlantic LLC propusieron un acuerdo para retirar de bolsa a la empresa de tecnología educativa Arco Platform Ltd., que cotiza en Estados Unidos, porque ambos fondos creen que las valoraciones actuales no reflejan el valor real de la empresa.

Para algunas empresas, cotizar en Estados Unidos sigue teniendo mucho sentido. En el caso de Inter & Co., la estructura de clase dual permitirá a su accionista mayoritario vender más acciones sin perder el control. JBS SA, la mayor empacadora de carne del mundo que obtiene la mayor parte de sus ingresos fuera de Brasil, solicitó la aprobación de los accionistas para cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York.

Nu Holdings Ltd., que realizó una de las mayores ofertas públicas iniciales en Estados Unidos en 2021, está cubierta por más de una docena de analistas y ha negociado más de US$ 148 millones en acciones al día durante el último año.

“Para las empresas que son realmente globales y obtienen la mayor parte de sus ingresos de los mercados extraterritoriales, este debate tiene cierto mérito”, afirma Finkelsztain, de B3. “Hay que estudiar todos los matices”.