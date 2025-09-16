Agroexportaciones peruanas superaron los USD 6730 millones en los primeros siete meses del año. (Foto: Midagri)
Agroexportaciones peruanas superaron los USD 6730 millones en los primeros siete meses del año. (Foto: Midagri)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las sumaron más de 6,730 millones de dólares entre enero y julio del 2025, con un incremento del 19.3% respecto al mismo período del año pasado, reportó el (Midagri).

Según , las tradicionales totalizaron 532 millones de dólares, 19.6% más que en 2024, impulsado por el café, la melaza de caña y la lana, cuyos aumentos fueron de 21.9%, 23.8% y 62.6% respectivamente. Estos tres productos representaron el 92.7% de las .

En tanto, las no tradicionales alcanzaron 6198 millones de dólares, creciendo 19.3% respecto al año pasado. Los productos líderes fueron paltas, uvas frescas, cacao en grano crudo y arándanos frescos.

LEA TAMBIÉN: MEF: estos son los 7 proyectos clave en Perú para mantener ritmo de la inversión privada

Entre los productos que más crecieron en julio frente al año pasado se encuentran las uvas frescas, cacao en grano crudo, mango congelado, paltas, mangos frescos, carmín de cochinilla, grasa y aceite de cacao, cacao en polvo, entre otros.

Las frutas y hortalizas, dentro de la , sumaron 3479 millones de dólares, siendo el 56,1% del total de no tradicionales, representando así un incremento del 17.0% frente al año anterior.

LEA TAMBIÉN: Arándanos, paltas y uvas: el ‘tridente’ que pone al Perú sobre Chile en el agro

Los principales destinos de las peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Ecuador, Inglaterra, China, Alemania y Canadá, concentrando juntos el 75.4% del valor total exportado.

Finalmente, se reportó que, en los primeros siete meses del año, la balanza comercial agraria registró un superávit de 2733 millones de dólares, lo que representa un aumento de 33% respecto al mismo período de 2024, beneficiado por el mayor aumento en dólares de las e.

Los principales destinos de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Ecuador, Inglaterra, China, Alemania y Canadá, concentrando juntos el 75.4% del valor total exportado. (Fuente: Andina)
Los principales destinos de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Ecuador, Inglaterra, China, Alemania y Canadá, concentrando juntos el 75.4% del valor total exportado. (Fuente: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Exportadora de fruta congelada Mariposa Andina ampliará líneas de producción
Perú superaría a Chile este año en agroexportaciones con envíos de US$ 10,194 millones
El “boom” que Perú se pierde: ¿Por qué la exportación de frutos secos se queda rezagada?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.