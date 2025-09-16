Las agroexportaciones en Perú sumaron más de 6,730 millones de dólares entre enero y julio del 2025, con un incremento del 19.3% respecto al mismo período del año pasado, reportó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Según la entidad, las exportaciones agrarias tradicionales totalizaron 532 millones de dólares, 19.6% más que en 2024, impulsado por el café, la melaza de caña y la lana, cuyos aumentos fueron de 21.9%, 23.8% y 62.6% respectivamente. Estos tres productos representaron el 92.7% de las agroexportaciones tradicionales.

En tanto, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron 6198 millones de dólares, creciendo 19.3% respecto al año pasado. Los productos líderes fueron paltas, uvas frescas, cacao en grano crudo y arándanos frescos.

Entre los productos que más crecieron en julio frente al año pasado se encuentran las uvas frescas, cacao en grano crudo, mango congelado, paltas, mangos frescos, carmín de cochinilla, grasa y aceite de cacao, cacao en polvo, entre otros.

Las frutas y hortalizas, dentro de la canasta de productos no tradicionales, sumaron 3479 millones de dólares, siendo el 56,1% del total de agroexportaciones no tradicionales, representando así un incremento del 17.0% frente al año anterior.

Los principales destinos de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Ecuador, Inglaterra, China, Alemania y Canadá, concentrando juntos el 75.4% del valor total exportado.

Finalmente, se reportó que, en los primeros siete meses del año, la balanza comercial agraria registró un superávit de 2733 millones de dólares, lo que representa un aumento de 33% respecto al mismo período de 2024, beneficiado por el mayor aumento en dólares de las exportaciones agrarias.