El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiónes Sostenibles (Senace) otorgó certificación a 10 proyectos en el sector agricultura por S/ 3,110 millones a octubre de este año, destinados al fortalecimiento de infraestructura de uso agrícola en el país.

Según esa entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), la viabilidad ambiental otorgada permitirá la ejecución de obras de mejoramiento de servicios de agua para riego agrícola, el impulso a cultivos, y proyectos de protección frente a inundaciones.

Los proyectos aprobados

Entre los proyectos representativos, detalló, figuran el instrumento de gestión ambiental para la intervención de construcción (Igapro) del proyecto Mejoramiento del Sevicio de Provisión de Agua para Riego en el sector Curimaná, en la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali.

Comprende el Igapro del proyecto de mejoramiento e instalación del sistema de riego Tocomayo, en las comunidades de Ocoruro, Marquiri Bajo, Unión Anta, Huanohuano, Pacopata y Huani, en los distritos de Ocoruro, provincia de Espinar, Cusco.

Asimismo, incluye la segunda y quinta modificación del Igapro del proyecto Creación del Servicio de Protección frente a Inundaciones en ambas márgenes del río Tumbes, en tramos vulnerables desde la estación El Tigre, hasta la salida al mar, en los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, San Juan de la Virgen, Corrales y Tumbes.

Instrumentos que evalúan

El Senace recordó que la Unidad Funcional de Agricultura de esa entidad, integrada por profesionales en ingenierías, biología, sociología y derecho, evalúa diversos instrumentos de gestión ambiental del sector.

Entre ellos mencionó los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), los Estudios de Impacto Ambiental semidetallados (EIA-sd), los Instrumentos de Gestión Ambiental para Intervención de Construcción (IGAPRO), la Certificación Global IntegrAmbiente, las clasificaciones o Evaluaciones Ambientales Preliminares (EVAP) y los Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS).