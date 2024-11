Como resultado del trabajo de los exportadores de posicionar sus productos en los mercados internacionales, Perú ocupó el quinto lugar como país exportador en América Latina y el Caribe en el 2023, solo después de México, Brasil, Chile y Argentina, señaló el presidente de Adex, Julio Pérez Alván.

Así lo señaló el titular de ese gremio empresarial durante la celebración por el Día del Exportador, donde resaltó el crecimiento exponencial del valor de los envíos nacionales al mundo, que pasó de US$ 6,866 millones en el 2000 a US$ 64,641 millones en el 2023.

“Esto demuestra un progreso notable y sostenido a lo largo de los años. Ahora somos el quinto mayor exportador en Latinoamérica, pero a nivel global estamos en el 50°. Aún tenemos más mercados por conquistar”, expresó.

Ritmo de crecimiento anual superó el 10%

Este increment en nuestras exportaciones, que tuvo una tasa promedio anual del 10.2%, también se debe a la diversificación y el alcance global de los productos peruanos, por lo que en la actualidad es el mayor exportador mundial de uva fresca y ocupa posiciones destacadas en la exportación de pelo fino de alpaca y jengibre.

No obstante, refiere, por la actual situación macroeconómica global, sumado a problemas internos y externos, se vieron afectados la madera, pesca no tradicional y minería no metálica.

“Como exportadores comprometidos con el progreso y dinamismo del país, solicitamos a las autoridades, de la manera más respetuosa, un real compromiso y abordaje de los problemas integrales que nos afectan a todos: la criminalidad, la informalidad, la minería ilegal y la falta de accesos a servicios básicos de calidad para todas las personas”, manifestó.

Perspectivas

Pérez Alván enfatizó que, pese a los desafíos externos e internos, los empresarios mantienen una visión optimista. Entre enero y septiembre del 2024, las exportaciones aumentaron 14.6%, y las proyecciones de CIEN-ADEX apuntan a un alza de 3.3% en el 2025, alcanzando un estimado de US$ 75 mil millones.

“ADEX reafirma su compromiso de seguir apoyando a esta actividad, promoviendo políticas favorables y asesoría a fin de fortalecer su competitividad. Estamos unidos, sector público y privado, en el propósito de consolidar a Perú como una potencia exportadora en el escenario global”, apuntó.

No es fácil exportar

A su turno, en el mismo evento, según indicó Adex, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, destacó el trabajo diario de los exportadores peruanos, el cual permite que el mundo conozca y disfrute los bienes y servicios que produce nuestro país.

“Este día es para destacar la importante contribución de estas empresas al desarrollo económico inclusivo y descentralizado del Perú. No es fácil exportar, requiere de un buen producto y la capacidad de enviarlo correctamente a los mercados internacionales a un precio competitivo. Se necesita visión de futuro, consistencia, innovación y resiliencia, cualidades que han desarrollado con el tiempo y demuestran que sí somos capaces de conquistar el mundo”, aseveró la titular del MIncetur.

