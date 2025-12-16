Tras la apertura de su primera tienda en Países Bajos, la peruana especializada en textiles y decoración, Sumaq Qara, proyecta sumar un segundo punto de venta en Europa el próximo año, informó su gerente general, Elile Torres García.

“Con el apoyo del Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) del Mincetur, logramos avanzar en internacionalización, especialmente hacia Canadá y Estados Unidos. Ahora, volveremos a postular con miras a abrir nuestra próxima tienda en una nación nórdica”, adelantó la representante a la Asociación de Exportadores (ADEX).

En Países Bajos, la empresa cuenta con una tienda mayorista en el centro comercial Fair Plaza, donde ingresaron por su ubicación estratégica, facilitando el acceso a los países nórdicos. “Al tener un punto de distribución allí, podemos atender a más tiendas y boutiques que antes nos decían: ‘Me encanta tu producto, pero necesito pedidos pequeños’. Hoy sí podemos responder a esa demanda de quienes, además, valoran la calidad artesanal”, agregó.

Impacto de los aranceles

Torres manifestó que los clientes europeos son más exigentes y priorizan los productos elaborados con fibras naturales. En contraste, su principal mercado, Estados Unidos (concentra el 70% de sus ventas), prefiere artículos de acrílico, priorizando un precio más accesible.

“Este incremento de aranceles suponía un reto porque implicaba reducir costos de producción y, por tanto, mano de obra. Algo que no podemos costear por el momento. Si el año pasado un comprador nos pedía 60,000 piezas, este año nos ha pedido 30,000”, señaló.

La especialista de Negocios Internacionales, Aymet Alcahuamán Torres, y la gerenta general de Sumaq Qara, Elile Torres García, en una feria especializada. (Foto: ADEX)

El dato

La representante de Sumaq Qara resaltó que los productos se trabajan a mano, pero se complementa con maquinaria para obtener cortes más precisos y aumentar la producción. “Antes elaborábamos alrededor de 2,000 piezas mensuales; hoy, con apoyo de la tecnología, llegamos a 20,000”, destacó Torres.