Las peonías chilenas, consideradas una flor estacional de alta gama y símbolo de exclusividad, se preparan para ingresar al mercado peruano con un enfoque diferenciado en hotelería de lujo y decoración de espacios de alto estándar.

Tras consolidar su apertura en Brasil, las productoras agrupadas en la Asociación Gremial de Peonías del Valle Central han puesto la mira en Perú, país que ya cuenta con protocolo fitosanitario habilitado para la importación. En los últimos meses, representantes del gremio realizaron visitas técnicas y exploratorias en Lima con el fin de conocer de cerca el terreno y generar vínculos con potenciales compradores, informó el Diario Financiero de Chile.

El objetivo en Perú no será el apuntar al consumo masivo, sino posicionar a la peonía como un elemento distintivo en hoteles de alto nivel, especialmente en recepciones y áreas comunes, donde su elegancia y variedad cromática pueden marcar la diferencia.

“La peonía transmite emoción, tiene que llegar turgente y vistosa. Queremos que en Perú sea reconocida como un producto de lujo”, señalaron desde la asociación.

Cotizaciones en curso

Uno de los principales retos para los productores de peonías de Chile será educar al consumidor local, pues la peonía no es muy conocida en el Perú y suele asociarse únicamente a una flor roja disponible todo el año. Las productoras destacan la importancia de informar que se trata de una especie estacional —con disponibilidad entre octubre y enero—, de gran duración en florero y con una amplia gama de colores que la diferencian de otras flores tradicionales.

El interés peruano ya comenzó a materializarse: existen cotizaciones en curso de empresas vinculadas con el sector hotelero y de decoración, y se prevé que las primeras exportaciones piloto desde Chile puedan concretarse en la próxima temporada.

Con esta estrategia, la peonía chilena busca abrirse paso en un nicho exclusivo del mercado peruano, reforzando su posicionamiento como una flor boutique que combina estacionalidad, belleza y diferenciación frente a la oferta tradicional.

Peonías chilenas entrarán al mercado hotelero y de decoración. (Foto: Pixabay).

Planes para entrar a México

En México, las peonías chilenas buscan abrirse camino en un mercado donde el consumo de flores es amplio y está ligado a celebraciones populares como el Día de los Muertos. Aunque la peonía aún es poco conocida, el gremio apunta a posicionarla como un producto exclusivo, orientado a nichos de mayor poder adquisitivo y a eventos especiales.

La estrategia contempla campañas de promoción con apoyo de ProChile y un modelo de exportación gradual, considerando que se trata de una flor boutique y no de consumo masivo. El objetivo es generar reconocimiento en un mercado que valora la estética y temporalidad de las flores de lujo.

Exportación de peonías a Brasil

Las peonías chilenas dieron un paso clave con su ingreso al mercado brasileño, tras obtener la autorización fitosanitaria en mayo de este año. El proceso incluyó visitas técnicas y la participación en la feria Enflor & Garden, instancia que permitió afianzar contactos y preparar un plan piloto de exportación para la próxima temporada.

El gremio busca enviar lotes en semanas específicas, priorizando una calidad excepcional para responder a la alta exigencia del consumidor brasileño. La cercanía geográfica y los vuelos directos diarios facilitan la logística y garantizan la frescura de esta flor de lujo altamente perecible.