El Poder Ejecutivo oficializó hoy a Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat),

Mediante , publicada en el diario El Peruano, se oficializó esta designación.

En los considerandos de la norma se recuerda que el jefe de con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Economía y Finanzas.

Asimismo, vía , se aceptó la renuncia de Marilú Haydeé Llerena Aybar a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

¿Quién es Edward Tovar Mendoza?

Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Barcelona y en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile.

Asimismo, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, destacando en la defensa de casos de alta complejidad en el ámbito tributario y administrativo.

Hasta hace unos días se desempeñaba como presidente del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo al que renunció para asumir la jefatura de la Sunat.

