El Poder Ejecutivo oficializó hoy a Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tal como lo adelantó Gestión hace unos días.

Mediante Resolución Suprema N° 030-2025-EF, publicada en el diario El Peruano, se oficializó esta designación.

En los considerandos de la norma se recuerda que el jefe de la Sunat es elegido por la Presidencia de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Economía y Finanzas.

Asimismo, vía Resolución Suprema N° 029-2025-EF, se aceptó la renuncia de Marilú Haydeé Llerena Aybar a dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

¿Quién es Edward Tovar Mendoza?

Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Barcelona y en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile.

Asimismo, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, destacando en la defensa de casos de alta complejidad en el ámbito tributario y administrativo.

Hasta hace unos días se desempeñaba como presidente del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo al que renunció para asumir la jefatura de la Sunat.