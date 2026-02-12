Las aerolíneas rusas anunciaron que suspenderán temporalmente los vuelos hacia Cuba tras evacuar a los turistas varados debido a la crisis aeroportuaria provocada por el embargo energético de Estados Unidos en la isla, informó la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

“Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (perteneciente al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país”, señaló la oficina de prensa de la agencia estatal.

Según Rosaviatsia, en los próximos días Rossiya llevará a cabo varios vuelos solo de regreso, desde La Habana y Varadero hacia Moscú, para garantizar el retorno de turistas rusos.

“Después, el programa de vuelos de la aerolínea cesará temporalmente, hasta que la situación cambie”, añadió.

Por otro lado, el operador de turismo ruso Pegas Touristik anunció el cese de las ventas de nueves paquetes turísticos.

“La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos”, aseveró.

Cabe recordar que Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131 mil viajeros en 2025.

“Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Elaborado con información de EFE.