Un avión de la compañía rusa Aeroflot, en una imagen de archivo. EFE/Morell
Un avión de la compañía rusa Aeroflot, en una imagen de archivo. EFE/Morell
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

provocada por el embargo energético de Estados Unidos en la isla, informó la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

“Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (perteneciente al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país”, señaló la oficina de prensa de la agencia estatal.

Según Rosaviatsia, en los próximos días

LEA TAMBIÉN: Cómo la presión de EE.UU. aceleró el desplome del turismo en Cuba

“Después, el programa de vuelos de la aerolínea cesará temporalmente, hasta que la situación cambie”, añadió.

Por otro lado,

LEA TAMBIÉN: Trump dice que habla con autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

“La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos”, aseveró.

Cabe recordar que

LEA TAMBIÉN: Cuba “está a punto de caer” al no recibir petróleo de Venezuela, según Trump

“Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Elaborado con información de EFE.

Un avión despega del aeropuerto José Martí en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Yander Zamora
Un avión despega del aeropuerto José Martí en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Yander Zamora

TE PUEDE INTERESAR

Embargo de EE.UU. a petróleo venezolano “esencialmente terminó”, dice secretario de Energía
Venezuela y EE.UU. establecen una asociación en materia energética a largo plazo
Los papeles que marcaron la carrera de James Van Der Beek Bajada: de Dawson Leery a estrella de culto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.