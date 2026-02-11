El actor James Van Der Beek, mundialmente reconocido por su papel protagónico en Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras una valiente batalla contra un cáncer colorrectal en etapa 3. Su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, destacando que el actor enfrentó sus últimos días con fe y serenidad, rodeado del amor de su familia en su hogar de Texas.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, escribió Kimberly en Instagram. “Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Según la revista People, Van Der Beek fue diagnosticado en agosto de 2023 tras una colonoscopia de rutina, motivada por cambios sutiles en sus hábitos intestinales que inicialmente atribuyó a su dieta. A pesar de mantener un estilo de vida saludable, el actor decidió enfocarse por completo en su salud y en sus seis hijos, a quienes consideraba su mayor bendición.

Su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. (Foto: @vanderjames / Instagram)

Durante su tratamiento, James utilizó las redes sociales para concientizar sobre la importancia de la detección temprana, llegando incluso a participar en The Real Full Monty, programa especial de televisión con fines benéficos.

Antes de su partida, el actor reflexionó sobre su enfermedad como un “redireccionamiento de vida”, agradeciendo el apoyo incondicional de sus fans y dejando proyectos póstumos como la serie Overcompensating y la precuela de Legally Blonde, Elle.

Más allá de la enfermedad, su legado en las pantallas fue bastante variado, yendo desde el drama adolescente más puro hasta la comedia negra. A continuación, un repaso por los trabajos que definieron su carrera y lo convirtieron en un ícono juvenil.

10 papeles que inmortalizaron la carrera de James Van Der Beek