La vida de James Van Der Beek se apagó a los 48 años este miércoles 11 de febrero de 2026. La noticia de la muerte del actor, que conquistó a los televidentes de “Dawson’s Creek”, fue dada a conocer primero por TMZ tras obtener datos del Departamento Forense del condado de Travis. Poco después, su familia ratificó la lamentable noticia. Debido al impacto que ha generado la partida de la estrella de la serie dramática de los años 90, te damos a conocer de qué murió.

Antes, te mostramos cuál fue el mensaje que publicó su familia en la cuenta de Instagram del actor: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE JAMES VAN DER BEEK?

Aunque no se precisó la causa de su muerte, James Van Der Beek dio a conocer a principios de noviembre de 2024 que padecía de cáncer colorrectal en etapa 3, diagnóstico que recibió en agosto de 2023 tras someterse a una colonoscopia. “He estado lidiando con esto de manera privada hasta ahora, recibiendo tratamiento y enfocándome más que nunca en mi salud general. Por favor, sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y apoyo”, escribió el actor en una publicación de Instagram, el 3 de noviembre de 2024.

Tras dar a conocer la enfermedad que padecía, no dudó en documentar su experiencia viviendo con el cáncer. Para ello, recurrió a Instagram, donde rendía homenaje a su esposa e hijos por el apoyo incondicional que le brindaban.

¿Qué significa tener cáncer colorrectal en etapa 3?

El cáncer colorrectal en etapa 3 es un cáncer de colon o recto que se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos, pero todavía no se ha ido a órganos lejanos como el hígado o los pulmones.

En otras palabras, etapa 3 significa que el tumor empezó en el revestimiento interno del colon o recto y ha crecido hacia capas más profundas de la pared intestinal. Si bien hay células cancerosas en ganglios linfáticos cercanos, no se observan metástasis a distancia, precisa Mayo Clinic.

“El tratamiento suele ser agresivo, toda vez que suele tratarse con una combinación de terapias. La mayoría recibe quimioterapia y radioterapia antes de la cirugía para reducir el tamaño del cáncer, después se extirpan quirúrgicamente el recto y los ganglios linfáticos cercanos. En algunos casos, se recomienda quimioterapia después de la cirugía para disminuir el riesgo de recurrencia. En ciertas personas, el cáncer del recto puede desaparecer solo con quimioterapia y radiación, y no se necesita cirugía”, añade.

HABLÓ DEL CÁNCER EN UNA ENTREVISTA DE 2025

En agosto de 2025, Van Der Beek dio una entrevista a Business Insider para hablar del cáncer y cómo la enfermedad lo sorprendió porque llevaba una vida saludable. “Hacía de todo: sauna, baños fríos, levantamiento de pesas, pilates. Bailaba y también entrenaba fútbol”, relató.

Sin embargo, comenzó a experimentar cambios en sus deposiciones, un síntoma común del cáncer de colon. “No parecía un síntoma real de nada. No fue nada que me hiciera correr a hacerme una prueba”, dijo. Pero como este persistía fue a realizarse una colonoscopia y detectaron la enfermedad a los 46 años.

Aunque reconoció que hubiera deseado realizarse la prueba de detección antes, en 2023 sus opciones eran limitadas. Fue recién en 2024 que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un análisis de sangre Shield para detectar este cáncer con una toma de sangre. Tras ello, se convirtió en portavoz de Guardant Health con el fin de promover esta prueba.

Noticia en desarrollo…