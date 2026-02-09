El Gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes 9 de febrero el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores indicó que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana, el Juan Gualberto Gómez de Varadero, el Jaime González de Cienfuegos, el Abel Santamaría de Santa Clara, el Ignacio Agramonte de Camagüey, el Jardines del Rey de Cayo Coco, el Frank País de Holguín, el Antonio Maceo de Santiago de Cuba y el Sierra Maestra de Manzanillo.

Hasta el momento, las aerolíneas afectadas no han comunicado públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, este hecho no es nuevo en Cuba. En situaciones similares previas las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas de salida de la isla con escalas extra para repostar en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan Cuba con el resto del mundo cubren rutas a Florida, en Estados Unidos, España, Panamá y México.

Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá, Santo Domingo y Caracas, entre otras capitales latinoamericanas.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que habla con autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

El anuncio supone un riesgo de afectación al deteriorado sector turístico nacional, varado en una crisis desde la pandemia por las consecuencias de la covid-19, las sanciones estadounidenses y los problemas económicos del país, que lastran la calidad de la oferta y el servicio.

Por otro lado, varios países habían advertido ya en fechas recientes a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Cuba en las actuales circunstancias, debido a los apagones y la escalada de tensiones con Estados Unidos.

Elaborado con información de EFE.