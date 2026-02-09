Vista aérea del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, tomada desde un avión el 3 de abril de 2025. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
Vista aérea del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, tomada desde un avión el 3 de abril de 2025. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores indicó que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana, el Juan Gualberto Gómez de Varadero, el Jaime González de Cienfuegos, el Abel Santamaría de Santa Clara, el Ignacio Agramonte de Camagüey, el Jardines del Rey de Cayo Coco, el Frank País de Holguín, el Antonio Maceo de Santiago de Cuba y el Sierra Maestra de Manzanillo.

LEA TAMBIÉN: Cuba se abre al diálogo con EE.UU., pero anuncia planes de emergencia y de defensa

Hasta el momento,, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, este hecho no es nuevo en Cuba.

LEA TAMBIÉN: Cómo la presión de EE.UU. aceleró el desplome del turismo en Cuba

La mayoría de vuelos que conectan Cuba con el resto del mundo cubren rutas a Florida, en Estados Unidos, España, Panamá y México.

Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá, Santo Domingo y Caracas, entre otras capitales latinoamericanas.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que habla con autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

las sanciones estadounidenses y los problemas económicos del país, que lastran la calidad de la oferta y el servicio.

Por otro lado, varios países habían advertido ya en fechas recientes a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Cuba en las actuales circunstancias, debido a los apagones y la escalada de tensiones con Estados Unidos.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo fechada el 01 de julio de 2025 que muestra personas caminando por una calle durante un apagón en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa ARCHIVO

