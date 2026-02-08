La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se encamina a obtener una victoria aplastante en las elecciones anticipadas que le permitiría avanzar en su agenda ultraconservadora, según proyecciones difundidas este domingo por los medios japoneses.

La coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) puede obtener en solitario cerca de 300 de los 465 escaños en juego y recuperar la mayoría absoluta sin su aliado en la coalición de gobierno, el Partido de la Innovación.

Si se confirman estos resultados, el PLD pasaría de tener 198 escaños a obtener su mejor desempeño desde 2017 cuando esta formación - que domina la política japonesa desde hace décadas - estuvo dirigida por el mentor de Takaichi, Shinzo Abe, asesinado en 2022.

Los resultados oficiales se conocerán el lunes después de una jornada electoral marcada por una inusual nevada, en la capital Tokio y en otras regiones.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, se comprometió este domingo a aplicar una política fiscal responsable, luego de que los primeros reportes de resultados asustaran a los mercados y dispararan los rendimientos de los bonos del Estado japonés.

“Hemos insistido constantemente en la importancia de una política fiscal responsable y proactiva”, declaró Takaichi en televisión, afirmando que quiere “construir una economía fuerte y resiliente”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebró una “gran victoria” para Takaichi y afirmó que “cuando Japón es fuerte, Estados Unidos es fuerte en Asia”

Con el apoyo de Trump

Takaichi forma parte del ala ultraconservadora del PLD y es admiradora de Margaret Thatcher. Partidaria de la línea dura en la cuestión de inmigración, recibió un espaldarazo de Trump esta semana, que declaró dos días antes de las elecciones que Takaichi ha demostrado que es una líder “sólida” y “sabia”.

El domingo, Takaichi agradeció a Trump por sus “cálidas palabras” al respaldarla y afirmó que espera con ansias visitar la Casa Blanca.

“El potencial de nuestra Alianza es ILIMITADO”, agregó en X.

Takaichi anunció el 19 de enero la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, lo que desencadenó una campaña relámpago de 16 días.

Takaichi asumió el cargo en octubre tras la dimisión de su predecesor y desde entonces logró atraer a nuevos votantes, incluidos los jóvenes.

Sin embargo, tiene pendiente mejorar el desempeño económico de la segunda economía de Asia, un factor que provocó la salida de sus dos predecesores.

“Con la subida de los precios, lo que más me importa es qué políticas adoptarán para hacer frente a la inflación”, declaró a AFP Chika Sakamoto, una votante de 50 años.

Tras un paquete de estímulo de 135,000 millones de dólares para paliar los efectos de la inflación, la principal causa del descontento de los votantes, Takaichi prometió durante la campaña suspender el impuesto al consumo en los alimentos.

La deuda de Japón duplica el tamaño de su economía y, en las últimas semanas, el interés de los bonos a largo plazo alcanzó máximos históricos.

En política exterior, Takaichi es considerada un “halcón” frente a China. Cuando llevaba solo dos semanas en el cargo sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza.

China considera la isla de régimen democrático como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla.

La reacción de Pekín a sus declaraciones fue convocar al embajador de Tokio y advertir a sus ciudadanos que no visiten Japón. También realizó maniobras aéreas conjuntas con Rusia.

Margarita Estevez-Abe, académica asociada experta en ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, destacó que el episodio con China apuntaló la popularidad de Takaichi.

Elaborado con información de AFP