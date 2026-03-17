Edith Betzabeth Pariona Valer es designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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, quien se une al gabinete de Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. Ingresó en reemplazo de Hary Yzarra Trelles.

es una enfermera que se ha desempeñado en distintos cargos directivos dentro del sector salud, particularmente en el Ministerio de Salud (MINSA).

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Fue Directora de Infosalud, unidad perteneciente a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del MINSA.

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El presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo premier, Luis Arroyo, y a su nuevo gabinete ministerial. Foto: Presidencia.
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