Este martes, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Pariona Valer como la nueva ministra de la Mujer, quien se une al gabinete de Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. Ingresó en reemplazo de Hary Yzarra Trelles.

Pariona Valer es una enfermera que se ha desempeñado en distintos cargos directivos dentro del sector salud, particularmente en el Ministerio de Salud (MINSA).

LEA TAMBIÉN: Reacciones frente a la renuncia de la premier Denisse Miralles

Fue Directora de Infosalud, unidad perteneciente a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del MINSA.