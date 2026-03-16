Ministra de Economía, Denisse Miralles, junto con el presidente José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)
Ministra de Economía, Denisse Miralles, junto con el presidente José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)
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Redacción Gestión
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, indicó que la estabilidad peruana se elabora con decisiones responsables entre los poderes del Estado y los partidos, dado que la población exige orden y soluciones.

Por ello, para los 134 días que quedan del mandato interino, priorizarán la estabilidad, el fortalecimiento institucional y

“El Perú no necesita más inestabilidad política, necesita resultados y responsabilidad. Es el momento de demostrar que la democracia se construye con confianza y trabajo conjunto”, manifestó la titular de la PCM.

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En la víspera, la titular de PCM reconoció a Panorama que en una cafetería con un personaje aún no identificado se dio sin un trasfondo turbio.

La primera ministra, Denisse Miralles, brindó estas declaraciones sobre la estabilidad política a poco de pedir el voto de confianza al Congreso. Foto: PCM
La primera ministra, Denisse Miralles, brindó estas declaraciones sobre la estabilidad política a poco de pedir el voto de confianza al Congreso. Foto: PCM

“No lo conozco. Yo entiendo que el presidente ha ido a tomar desayuno con alguien que conoce en un lugar público, no tiene capucha ni ningún tema que digamos que haga que se esté escondiendo. Me parece que seguro en su momento le pueden preguntar y puede responder al respecto”, aclaró.

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Vale acotar que , quien mantuvo reuniones extraoficiales con empresarios chinos, tanto en Palacio como en lugares privados.

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