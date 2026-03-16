La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que la estabilidad peruana se elabora con decisiones responsables entre los poderes del Estado y los partidos, dado que la población exige orden y soluciones.

Por ello, para los 134 días que quedan del mandato interino, priorizarán la estabilidad, el fortalecimiento institucional y unas elecciones generales plenas.

“El Perú no necesita más inestabilidad política, necesita resultados y responsabilidad. Es el momento de demostrar que la democracia se construye con confianza y trabajo conjunto” , manifestó la titular de la PCM.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga y Fujimori lideran intención de voto a menos de un mes de las Elecciones 2026

En la víspera, la titular de PCM reconoció a Panorama que la reunión del presidente José María Balcázar en una cafetería con un personaje aún no identificado se dio sin un trasfondo turbio.

La primera ministra, Denisse Miralles, brindó estas declaraciones sobre la estabilidad política a poco de pedir el voto de confianza al Congreso. Foto: PCM

“No lo conozco. Yo entiendo que el presidente ha ido a tomar desayuno con alguien que conoce en un lugar público, no tiene capucha ni ningún tema que digamos que haga que se esté escondiendo. Me parece que seguro en su momento le pueden preguntar y puede responder al respecto”, aclaró.

LEA TAMBIÉN: JNE establece criterios para aplicar valla electoral en Elecciones Generales 2026

Vale acotar que la llegada de Balcázar al Ejecutivo se dio tras la censura a José Jerí, quien mantuvo reuniones extraoficiales con empresarios chinos, tanto en Palacio como en lugares privados.