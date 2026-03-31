En una nueva semana de debates electorales, a menos de dos semanas de los comicios del 12 de abril en Perú, 12 de los más de 30 candidatos que pugnan el sillón presidencial se reúnen. Esta vez el foco estará en dos grandes temas: educación, innovación y tecnología; y empleo desarrollo y emprendimiento. Uno de dichos postulantes es Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú .

En el primer bloque, de educación, Paz de la Barra planteó que, en un eventual Gobierno, se aprobaría la entrega masiva de becas y se permitiría el ingreso libre a todas las universidades públicas, aunque no dio más detalles al respecto.

En otro momento mencionó que se daría S/ 50,000 para temas de ciencia, tecnología e innovación a personas de 18 a 45 años, como fondo no reembolsable. “Vamos a dar el acompañamiento técnico para que el Perú despegue, tenga desarrollo y progreso. Si avanza [el fondo], vamos a inyectarle más”, apuntó. Además, se crearían laboratorios de innovación e incubadoras de proyectos.

Ante el desempleo, Paz de la Barra propuso dar una subvención de S/ 1,500 mensuales, por un periodo de 6 meses, hasta que se la persona se reinserte al mercado laboral o se vuelva un emprendedor.