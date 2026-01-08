Petroperú ahora tiene nueva gerente general. (Foto: Andina)
. Sin embargo, antes y durante este proceso, se han dado cambios relevantes del personal clave dentro de la petrolera.

El último es uno que se publicó casi a las 11 de la noche del 7 de enero en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), como un hecho de importancia. En un acuerdo en sesión de directorio extraordinaria se determinó encargar, desde el 8 de enero, a Rita Lorena López Saavedra, en el puesto de gerente general (e) de Petroperú, “cargo calificado de dirección y confianza”.

Petroperú ha iniciado un proceso de reestructuración con el reciente decreto de urgencia que busca "dividir" a la empresa estatal en bloques patrimoniales. (Foto: Andina)
¿Quién es Rita Lorena López Saavedra?

Según su perfil de LinkedIn, López Saavedra se desempeñaba desde diciembre del 2024 como analista de ingeniería de proyectos de Petroperú y previamente había ocupado la posición de gerente del Departamento de Planeamiento Estratégico y Control de Gestión de la petrolera, así como otros cargos.

En total, según su experiencia, lleva más de 20 años en la empresa del Estado.

Nuevo gerente de operaciones de Talara

Con el ingreso de López Saavedra, sale de la posición de gerente general (e) Gustavo Adolfo Villa Mora.

Justamente, durante la mañana del 7 de enero, Gestión informó sobre una carta que había enviado Petroperú en respuesta a un pedido de información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). . Sin embargo, ahora Villa va a otro frente.

Con un acuerdo de directorio, también del 7 de enero, se encarga desde el día 8 de este mes que Gustavo Villa Mora vaya al puesto de gerente (e) de operaciones de Talara, de la Gerencia Corporativa Operaciones, cargo de Nivel 3, “calificado de dirección y confianza”.

Así, sale Aldo Francisco Quaglia Lusares de la posición de gerente (e) de Operaciones Talara, disponiéndose que retorne a su puesto que tiene establecido en la Estructura Organizacional Complementaria de la Empresa.

Cambió también el gerente (e) de operaciones de Talara, de la Gerencia Corporativa Operaciones. (Fuente: Andina)
Otros cambios recientes

Otro de los acuerdos fue designar como vicepresidente del Directorio de Petroperú a Edilfredo Elías More Bayona, a partir del 08 de enero de 2026, “con las facultades y atribuciones que establece el Estatuto Social de la empresa, el Reglamento de Régimen Interno de Organización y Funcionamiento del Directorio de Petroperú y las normas pertinentes”.

More Bayona formaba ya parte del directorio de la petrolera estatal.

Petroperú con nueva presidenta

Hay que recordar que esta situación se da ahora que Petroperú tiene una nueva cabeza desde el mes pasado. Cabe recordar que la Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hicieron un cambio al directorio de la empresa estatal en diciembre último.

Luis Alberto Canales salió del cargo de presidente de Petroperú, aunque mantuvo su condición de miembro del directorio, en la categoría de director independiente.

