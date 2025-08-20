Promigas, la empresa comercializadora, distribuidora y exploradora de gas natural, considera este hidrocarburo como un pilar de la transición energética en el Perú. “Lo vemos como un habilitador de la transición, porque soluciona tres problemas: seguridad, cuidado del medio ambiente y equidad en el acceso”, señaló Alexandra Borero, gerente de Asuntos Corporativos de Promigas Perú, en el marco de su presentación en Gestión Responsable, evento realizado por Gestión. A su juicio, se trata de un recurso con reservas en el país y con precios regulados, lo que permite desligarse de la volatilidad internacional y contar con “un energético seguro y confiable”.

En el mercado peruano, la compañía opera dos concesiones. Una de ellas es Gasnorp en Piura, donde han superado la meta contractual en tres de las cinco ciudades de su cobertura. “Piura es una región bastante beneficiosa porque tiene el gas abajo, cuenta con un gasoducto de transporte y, además, una demanda considerable con la refinería de Talara y diversas industrias”, explicó la ejecutiva.

El escenario es más complejo en la concesión del norte, que abarca Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, La Libertad y Áncash. “Tenemos el reto de la infraestructura, porque no existe un ducto y dependemos del transporte virtual desde Pampa Melchorita. El segundo reto es la demanda, concentrada en un 90% en Lima. Y, finalmente, la falta de equidad en las tarifas”, precisó Boero. Estas condiciones encarecen la competitividad del servicio y hacen más difícil su expansión.

A la fecha, Promigas ha invertido más de US$400 millones en el Perú, pero cuestiona que la última revisión tarifaria de Osinergmin no haya reconocido todas esas inversiones.

“El regulador, en su ánimo de buscar una tarifa competitiva, no reconoció las inversiones realizadas. Esto no solo no incentiva nuevas apuestas, sino que tampoco brinda la seguridad jurídica ni la estabilidad financiera que cualquier inversionista requiere”, advirtió la directiva.

La ejecutiva advirtió, además, que esta situación impacta en todos los concesionarios de distribución y en potenciales inversionistas.

“Estamos atentos a qué medidas tomar para restaurar el equilibrio económico de la concesión y asegurar que esta sea viable. Nuestro objetivo sigue siendo masificar el gas natural y seguir apostando por el Perú”, concluyó.