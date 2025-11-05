Promigas iniciará fase formal de "trato directo" con el Estado peruano, previo a un posible arbitraje por controversia por tarifas de gas natural.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

En la transición hacia el empleo de nuevas fuentes de energía renovable en Perú, el gas natural se presenta como un combustible confiable y competitivo, sobre todo, por la disponibilidad del recurso en el territorio nacional. Así, su distribución ha ido avanzando en el norte peruano con las dos concesiones otorgadas a Promigas, pero la primera de ellas se encuentra en una encrucijada que ha frenado inversiones por US$ 400 millones y podría desencadenar otro arbitraje contra el Estado. Sin embargo, la compañía avanza en una serie de proyectos al margen de esta controversia.

