Designan a nuevo viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Foto: ANDINA.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

designó a un nuevo encargado para realizar las funciones del .

en el diario oficial El Peruano, el funcionario delegado es Edgar Auberto Quispe Remon.

se da de acuerdo con lo establecido en la Ley 27594, que regula el papel del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley 29381, que regula la organización y funciones del

en la Ley 31419, que fija disposiciones para asegurar la idoneidad en el acceso y desempeño de cargos públicos de funcionarios y directivos sujetos a libre designación y remoción, así como su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 053-2022-PCM.

Finalmente, la Resolución Suprema es refrendada por el .

Esta resolución fue publicada mediante una Resolución Suprema, la cual fue refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Foto: ANDINA.

