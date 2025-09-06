El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo designó a un nuevo encargado para realizar las funciones del viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.

Según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, el funcionario delegado es Edgar Auberto Quispe Remon.

Este nombramiento se da de acuerdo con lo establecido en la Ley 27594, que regula el papel del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley 29381, que regula la organización y funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Asimismo, se encuentra estipulado en la Ley 31419, que fija disposiciones para asegurar la idoneidad en el acceso y desempeño de cargos públicos de funcionarios y directivos sujetos a libre designación y remoción, así como su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 053-2022-PCM.

Finalmente, la Resolución Suprema es refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.