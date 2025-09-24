Fundada por Antonella Cáceres y Ximena Balarezo, 2K Inmobiliaria celebra una década de trayectoria con más de 65,000 m² construidos, proyectos en ejecución y una propuesta que combina diseño contemporáneo, sostenibilidad y rentabilidad.
Fundada por Antonella Cáceres y Ximena Balarezo, 2K Inmobiliaria celebra una década de trayectoria con más de 65,000 m² construidos, proyectos en ejecución y una propuesta que combina diseño contemporáneo, sostenibilidad y rentabilidad.
Redaccion Empresas G
mailRedaccion Empresas G

Hace una década, dos arquitectas decidieron desafiar un marcado por la presencia masculina. Así nació 2K Inmobiliaria, fundada por Antonella Cáceres y Ximena Balarezo, con una visión distinta: crear proyectos donde , arte y diseño se integren en espacios que sean rentables, sostenibles y con identidad.

Desde 2015, la compañía ha ejecutado más de 65,000 m² construidos en distritos como Chacarilla (San Borja), Chorrillos, y Surco. Con ello ha entregado hogares a más de 267 familias, consolidando un modelo de negocio que combina eficiencia constructiva, diseño contemporáneo y un claro enfoque en el valor patrimonial a largo plazo. “Nuestro sello son los espacios con buen gusto, edificios que destacan por su diseño integral y la rentabilidad que generan a propietarios e inversionistas”, destacan sus fundadoras.

Nuevos proyectos: Miraflores y Chorrillos límite con Barranco 

Actualmente, la empresa impulsa 3 en venta que reflejan su propuesta de valor. Samuel Márquez, ubicado en Miraflores, ofrece departamentos desde US$ 160,000 con áreas que van desde 62 m² a 130 m² y entre 2 a 3 dormitorios, con certificación LEED y áreas comunes. Su diseño busca responder a las familias que valoran la ubicación estratégica y los espacios funcionales en un distrito consolidado.

En paralelo, Mar de Grau, en Chorrillos límite con , propone departamentos desde S/ 350,000 con metrajes que oscilan entre 38.7 m² y 116.5 m², de 1 a 3 dormitorios. El proyecto, que se construye con certificación EDGE, incluye áreas comunes como piscina, terraza y zonas verdes, además de una propuesta arquitectónica orientada al confort y al contacto con el entorno natural frente al mar.

Finalmente, Ingenieros 943, ubicado en , ofrece departamentos desde US$ 147,000 con áreas que van de 64.9 m² a 153.2 m² y entre 2 a 4 dormitorios.

Una década de visión sostenible

El ha marcado la identidad de la empresa. Para Cáceres y Balarezo, la innovación no se limita al diseño estético, sino que se refleja en la gestión y en la búsqueda de proyectos sostenibles que respeten el entorno urbano. “La visión femenina puede aportar innovación, precisión en la gestión y sensibilidad en la concepción de espacios, generando resultados tangibles en cada desarrollo”, señalan.

De cara al futuro, 2K Inmobiliaria reafirma su compromiso de seguir ofreciendo proyectos que equilibren funcionalidad, y rentabilidad, consolidándose como un socio estratégico para familias e inversionistas en el mercado peruano. Su trayectoria respalda una década de trabajo que hoy se proyecta hacia nuevas metas.

