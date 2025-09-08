Palestinos reaccionan ante la columna de humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo de Israel al oeste de la ciudad de Gaza. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD).
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este lunes a los residentes de la asediada Ciudad de Gaza a evacuar la localidad, donde el ejército está intensificando su ofensiva.

En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, declaró Netanyahu en un video.

Benjamín Netanyahu señaló que los ataques israelíes contra rascacielos en ciudad de Gaza son solo un “preludio” de la operación terrestre que prepara el Ejército.

Todo esto es solo una introducción, un preludio, a la poderosa operación principal: una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora mismo están organizándose y reuniéndose, sobre la ciudad de Gaza”, aseguró el mandatario en un mensaje en vídeo compartido por su oficina.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, animó a los palestinos que se refugian en la capital gazatí a abandonar la zona. “Están advertidos, ¡váyanse ahora”, dijo el mandatario. (Foto: EFE/IDF)
El viernes, el Ejército israelí avisó de que comenzaría una oleada de ataques contra edificios de varias plantas en la ciudad de Gaza convertidos en “infraestructura terrorista”. Desde entonces, las fuerzas israelíes han solicitado la evacuación de al menos cinco rascacielos, que fueron bombardeados poco después.

A comienzos de agosto, el Ejecutivo israelí aprobó un plan propuesto por Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, y expulsar a sus residentes al sur.

Palestinos caminan cerca de los escombros de la destruida Torre Mushtaha en la ciudad de Gaza tras un ataque militar israelí el 5 de septiembre de 2025. En un mensaje, el primer ministro de Israel aseguró que las fuerzas de su país han destruido “50 torres terroristas en los dos últimos días”, sin dar más detalles. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Entonces, cerca de un millón de palestinos se refugiaban en la localidad, muchos desplazados de otras partes del enclave por la guerra.

Según Netanyahu, unos 100,000 palestinos han abandonado ya la ciudad de cara a la ofensiva israelí, aunque la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) sitúa la cifra en unos 40,000.

