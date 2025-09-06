Soldados israelíes con vehículos militares se reúnen cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza. Foto: EFE/ Abir Sultan
Soldados israelíes con vehículos militares se reúnen cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza. Foto: EFE/ Abir Sultan
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ha enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ante el inminente ataque que planea contra un edificio que contiene “presencia de infraestructura de Hamás”, informó , Avichay Adraee.

Según el funcionario, la alerta va dirigida hacia los en los bloques 726, 727, 784, 786 y específicamente en el edificio Al Ruya, el cual el ejército lo tiene “marcado en rojo”.

El aviso también va dirigido “a las tiendas de campaña adyacentes, ubicadas en la intersección de Beirut y la calle de la Universidad de los Estados Árabes”.

LEA TAMBIÉN: Gaza: Asamblea de la ONU podría destacar moralmente en declaraciones, pero no eficacia

llegan después de que el anunciara el establecimiento de una nueva “zona humanitaria” en Jan Yunis, en el sur de la Franja, para los expulsados del norte, pese a que ya está abarrotada de personas.

, no presten atención a las afirmaciones de Hamás, aprovechen la oportunidad para trasladarse a la zona humanitaria lo antes posible y únanse a los miles que ya se han trasladado allí en los últimos días y semanas”, escribió también el portavoz Adraee.

LEA TAMBIÉN: ONU advierte que al menos 21,000 niños han quedado discapacitados por la guerra en Gaza

Cabe precisar que el Ejército ya había advertido que iba a poner en marcha una campaña de bombardeos aéreos contra los últimos edificios que queden en pie en la capital gazatí.

Por otra parte, mencionó, a través de un comunicado, que Israel busca “destruir completamente” , en referencia a los últimos bombardeos lanzados contra al menos dos edificios de gran altura que han quedado derruidos.

LEA TAMBIÉN: Bélgica anunció que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU

“Advertimos que la continuación de estos crímenes tiene como objetivo destruir completamente la ciudad de Gaza e imponer el desplazamiento forzado generalizado a sus residentes, lo que constituye un crimen sin precedentes en la historia moderna”, mencionó .

Elaborado con información de EFE.

Palestinos caminan cerca de los escombros de la destruida Torre Mushtaha en la ciudad de Gaza tras un ataque militar israelí el 5 de septiembre de 2025. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Palestinos caminan cerca de los escombros de la destruida Torre Mushtaha en la ciudad de Gaza tras un ataque militar israelí el 5 de septiembre de 2025. Foto: Omar AL-QATTAA / AFP

