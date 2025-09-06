El ejército de Israel ha enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ciudad de Gaza ante el inminente ataque que planea contra un edificio que contiene “presencia de infraestructura de Hamás”, informó su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

Según el funcionario, la alerta va dirigida hacia los residentes de Gaza en los bloques 726, 727, 784, 786 y específicamente en el edificio Al Ruya, el cual el ejército lo tiene “marcado en rojo”.

El aviso también va dirigido “a las tiendas de campaña adyacentes, ubicadas en la intersección de Beirut y la calle de la Universidad de los Estados Árabes”.

Estas nuevas órdenes llegan después de que el Ejército anunciara el establecimiento de una nueva “zona humanitaria” en Jan Yunis, en el sur de la Franja, para los expulsados del norte, pese a que ya está abarrotada de personas.

“Residentes de Gaza, no presten atención a las afirmaciones de Hamás, aprovechen la oportunidad para trasladarse a la zona humanitaria lo antes posible y únanse a los miles que ya se han trasladado allí en los últimos días y semanas”, escribió también el portavoz Adraee.

Cabe precisar que el Ejército ya había advertido que iba a poner en marcha una campaña de bombardeos aéreos contra los últimos edificios que queden en pie en la capital gazatí.

Por otra parte, la organización islamista Hamás mencionó, a través de un comunicado, que Israel busca “destruir completamente” la ciudad de Gaza, en referencia a los últimos bombardeos lanzados contra al menos dos edificios de gran altura que han quedado derruidos.

“Advertimos que la continuación de estos crímenes tiene como objetivo destruir completamente la ciudad de Gaza e imponer el desplazamiento forzado generalizado a sus residentes, lo que constituye un crimen sin precedentes en la historia moderna”, mencionó el grupo islamista.

Elaborado con información de EFE.