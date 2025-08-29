El Ejército israelí afirmó este viernes que ha puesto fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, una urbe que ahora considera enteramente «zona de combate peligrosa», en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad de un millón de habitantes.

En un comunicado, el Ejército dice que toma esta decisión «de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político» y que a partir de este viernes «la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa».

Israel mata a 40 palestinos

Al menos 40 palestinos murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde primera hora de la madrugada, dijeron a EFE fuentes de los hospitales del enclave.

Según el recuento, hasta las 11.00 hora local (08.00 GMT) Israel mató a 17 personas en el norte de la Franja, 11 en la zona central y 12 en las localidades del sur gazatí.

Además, según fuentes en el enclave, las fuerzas israelíes están llevando a cabo desde anoche una serie de bombardeos contra la localidad de Deir al Balah y sus alrededores, en el centro del territorio.

Desde hace días, los residentes han visto maquinaria israelí excavando al este de la ciudad, mientras en el norte del enclave el Ejército avanza lentamente hacia el interior de la ciudad de Gaza, cuya conquista ha ordenado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Más de 62,900 personas han muerto y 159,000 han resultado heridas por fuego israelí desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

Pausas anunciadas a finales de julio

Israel anunció las «pausas humanitarias» a finales de julio de diez de la mañana a ocho de la tarde en una franja junto a la costa que englobaba zonas de la ciudad de Gaza (norte), Deir al Balah (centro) y Mawasi (sur) donde, según dijo entonces, el Ejército israelí no operaba.

El resto de zonas del enclave palestino eran consideradas por el Ejército como «zonas peligrosas de combate».

El plan de Israel

Hace veinte días, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar a su población al sur.

Según la ONU, el 86.3% del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas ‘zona de combate’, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. El Ejército israelí ha situado en un 75% el territorio gazatí ocupado por sus tropas.