El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU, la cual se realizará este mes en Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE
Redacción Gestión
El , Maxime Prévot, anunció que su país reconocerá al durante la Asamblea General de la ONU, la cual se realizará este mes en Nueva York, Estados Unidos.

El funcionario indicó que esta decisión del se debe al “drama humanitario” que se vive en la Franja de Gaza y “frente a la violencia violando el derecho internacional”.

“No se trata de sancionar al pueblo israelí, sino de garantizar que su Gobierno respete el derecho internacional y humanitario y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno”, expresó en su cuenta de X.

impondrá doce sanciones contra , entre ellas la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas , prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves.

Además, declarará como “persona no grata” para a varias personas, entre las que se encuentran y dirigentes de Hamás.

a será, por lo tanto, un Estado plenamente reconocido por en la escena internacional. Consciente del trauma generado en el por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, la formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto real tendrá lugar cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás ya no asuma la ”, señaló Prévot.

Otros países que reconocen a Palestina

se suma a la lista de países que también anunciaron su decisión de reconocer al en los últimos meses como medida de presión para el í de

Por otro lado, las tres cuartas partes de los países miembros de la ONU reconocen al . Alrededor de 145 de los 193 Estados que integran el organismo internacional reconocen o van a reconocer.

Entre ellos se encuentra Francia, Canadá y Australia, que anunciaron su intención de hacerlo, , en la Asamblea General de la organización.

Sin embargo, la mayoría de los países de Europa occidental y Norteamérica, casi todos los de Oceanía, Japón y Corea del Sur, así como un grupo de países de Latinoamérica y África, no reconocen al .

Elaborado con información de EFE y AFP.

Bélgica se suma a la lista de países que también anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino en los últimos meses como medida de presión para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Yahya Arhab
Bélgica se suma a la lista de países que también anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino en los últimos meses como medida de presión para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Yahya Arhab

