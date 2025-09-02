El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU, la cual se realizará este mes en Nueva York, Estados Unidos.

El funcionario indicó que esta decisión del gobierno belga se debe al “drama humanitario” que se vive en la Franja de Gaza y “frente a la violencia perpetrada por Israel violando el derecho internacional”.

“No se trata de sancionar al pueblo israelí, sino de garantizar que su Gobierno respete el derecho internacional y humanitario y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno”, expresó el ministro en su cuenta de X.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.



🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

Prévot mencionó que Bélgica impondrá doce sanciones contra Israel, entre ellas la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves.

Además, declarará como “persona no grata” para a varias personas, entre las que se encuentran dos ministros israelíes y dirigentes de Hamás.

“Palestina será, por lo tanto, un Estado plenamente reconocido por Bélgica en la escena internacional. Consciente del trauma generado en el pueblo israelí por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, la formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto real tendrá lugar cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás ya no asuma la gestión de Palestina”, señaló Prévot.

Otros países que reconocen a Palestina

Bélgica se suma a la lista de países que también anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino en los últimos meses como medida de presión para el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu.

Por otro lado, las tres cuartas partes de los países miembros de la ONU reconocen al Estado palestino. Alrededor de 145 de los 193 Estados que integran el organismo internacional reconocen o van a reconocer.

Entre ellos se encuentra Francia, Canadá y Australia, que anunciaron su intención de hacerlo, tal como Bélgica, en la Asamblea General de la organización.

Sin embargo, la mayoría de los países de Europa occidental y Norteamérica, casi todos los de Oceanía, Japón y Corea del Sur, así como un grupo de países de Latinoamérica y África, no reconocen al Estado de Palestina.

Elaborado con información de EFE y AFP.