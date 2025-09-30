El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que Hamás tiene “tres o cuatro días” para responder a la propuesta de plan de paz para Gaza presentada el lunes por el republicano y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, declaró el mandatario estadounidense a la prensa.

Trump apuntó que “los países árabes lo han aceptado, los países musulmanes lo han aceptado e Israel lo ha aceptado”.

Al presentar su plan el lunes en la Casa Blanca junto a Netanyahu, Trump advirtió que, si Hamás rechaza la propuesta, Estados Unidos dará su “total apoyo” a Israel para que continúe su asedio en la Franja de Gaza.

También, Netanyahu amenazó con que Israel “finalizará el trabajo” en Gaza si el grupo islamista responde de forma negativa al plan.

La propuesta de veinte puntos de Trump incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

Además, contempla un gobierno de transición para Gaza, sin la participación de Hamás, tutelado por una “Junta de la Paz” presidida por el propio Trump y con presencia del ex primer ministro británico Tony Blair.

Además, abre la puerta a la posibilidad de negociar la creación de un Estado palestino, algo que Netanyahu ha negado haber acordado con Trump a pesar de que está escrito en el plan.

Consultas pueden tomar “varios días”

El grupo palestino Hamás inició este martes una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de paz presentado ayer por Trump, y la respuesta puede tardar “varios días”, informó a EFE una fuente de la formación islamista.

“Hamás comenzó este martes a estudiar el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, tanto dentro de sus estructuras de liderazgo como con otras facciones palestinas”, indicó una fuente del grupo bajo condición de anonimato, que confirmó la recepción anoche de la copia del plan.

Agregó que el movimiento inició hoy “una serie de consultas con su liderazgo político y militar, tanto en Palestina como en el extranjero, y que presentará una respuesta nacional”, algo que podría tardar “varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros del liderazgo y el movimiento, especialmente tras la agresión israelí en Doha”.

La fuente hace referencia al ataque del pasado 9 de septiembre contra una delegación negociadora de Hamás en la capital catarí.

El informante insistió en que la formación quiere “alcanzar un acuerdo integral para detener la guerra y la agresión, garantizar la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, poner fin al bloqueo impuesto desde 2007 y reconstruir la Franja”.

Hoy, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó que “aún es pronto” para que Hamás responda al plan, pero indicó que el país mediador es “optimista”.

Esta noche tendrá lugar una reunión en Doha entre los negociadores de Hamás y “con la participación de una delegación de Turquía” que se encuentra ya en la capital catarí, de acuerdo con Al Ansari.

Elaborado con información de EFE