El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostendrá el 29 de diciembre una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, confirmó este lunes la oficina del jefe de Gobierno israelí. La invitación fue cursada la semana pasada desde la Casa Blanca.

La cita se enmarca en la segunda etapa del alto el fuego anunciado el 10 de octubre para la Franja de Gaza, aunque organizaciones locales reportan que los enfrentamientos continúan y que las víctimas mortales palestinas superan las 370 desde el inicio de dicha tregua.

De acuerdo con información oficial, esta fase contempla el desarme del grupo islamista palestino Hamás , la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel -que controla ahora más de un 50% de Gaza- , entre otros puntos.

La última comunicación pública entre Trump y Netanyahu fue precisamente la llamada telefónica que dio pie a la invitación, horas después de que el mandatario estadounidense urgiera a Israel a mantener un “diálogo firme y real” con Siria. La declaración ocurrió luego de un enfrentamiento cerca de Damasco que dejó un saldo de 13 fallecidos del lado palestino, sin que ello afectara el vínculo bilateral.

El acercamiento se suma a otro gesto político reciente: hace casi un mes, Trump solicitó al presidente israelí, Isaac Herzog, considerar el indulto de Netanyahu, quien enfrenta tres procesos judiciales vinculados a acusaciones de corrupción.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump sostendrán una reunión en Washington el 29 de diciembre Foto: EFE/ Avi Ohayon /GPO.

Diplomacia activa

El movimiento diplomático estadounidense se intensificó esta semana con la visita del embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, quien se encuentra en Israel hasta el miércoles. Antes, se reunió con el rey de Jordania, Abdalá II.

La agenda del diplomático tiene como objetivo “reforzar el irme compromiso de Estados Unidos con la promoción de la estabilidad regional, la implementación del plan de 20 puntos del presidente Trump para Gaza y el avance en los objetivos de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece el camino a seguir para la región”, indicó su oficina en un comunicado.

En la reunión con Netanyahu participaron también Gil Reich, subdirector del Consejo de Seguridad Nacional israelí; el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon; y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee.

Más encuentros

El primer ministro israelí sostuvo además un encuentro en Jerusalén con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el que agradeció a EE.UU. su rol en la negociación y afirmó que la siguiente etapa del plan de paz “inminente y será difícil, aún más difícil”.

“Supondrá un reto no menos abrumador: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. Después, tendrá lugar una tercera (fase), que consistirá en desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero que se logró en Alemania y Japón”, señaló Netanyahu.

Con información de EFE.