El grupo islamista palestino Hamás aseguró que está preparado para entregar de manera inmediata la administración de la Franja de Gaza a un comité tecnócrata palestino, conformado recientemente en El Cairo y encabezado por el ingeniero gazatí Ali Shaaz, según informó a EFE una fuente cercana a las conversaciones.

De acuerdo con la fuente, que solicitó el anonimato, Hamás reiteró durante las reuniones mantenidas en la capital egipcia su “pleno compromiso” de transferir la gestión administrativa del enclave al nuevo comité, y señaló que el movimiento ya acordó con los mediadores egipcios todos los detalles del proceso.

Imagen de archivo de Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás. Foto: EFE/Mohammed Saber

En ese marco, los dirigentes de Hamás fuera de Gaza habrían instruido a sus estructuras internas y facciones afiliadas a preparar la renuncia a sus cargos administrativos y a entregar la documentación y archivos correspondientes, como parte del traspaso de funciones.

Según la misma fuente, el movimiento busca deslindar responsabilidades ante la comunidad internacional y la población gazatí respecto a cualquier posible obstáculo para poner fin a la guerra. “Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité”, sostuvo, al tiempo que pidió que las partes involucradas cumplan sus compromisos de asistencia humanitaria, reconstrucción y alivio del sufrimiento de la población civil.

No obstante, Hamás habría enviado una carta a los mediadores en la que exige que se cumplan previamente las condiciones establecidas en la primera fase del acuerdo de alto el fuego antes de iniciar conversaciones sobre la entrega de armas, prevista para una segunda etapa del proceso.

Entre los puntos pendientes, el movimiento menciona la reapertura del paso de Rafah, el ingreso de viviendas prefabricadas, la entrega de la ayuda humanitaria y maquinaria acordadas, así como el cese de las presuntas violaciones del alto el fuego por parte del Ejército israelí.

El comité tecnócrata está integrado por 15 personalidades palestinas y fue constituido esta semana, en paralelo al anuncio de Estados Unidos sobre la entrada en vigor de la segunda fase del plan impulsado por el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.

Este órgano provisional tendrá a su cargo la administración y reconstrucción del enclave tras la guerra y operará bajo la supervisión de una Junta de Paz encabezada por Trump, en la que también participarían el ex primer ministro británico Tony Blair, el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, entre otras figuras.