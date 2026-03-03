Dólar hoy en Perú. (Foto: Difusión)
El martes 3 de marzo, el dólar en Perú cerró el día con un incremento, en medio de la aversión al riesgo ‌global debido a la ‌guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán que amenaza con golpear el crecimiento y acelerar la inflación mundial.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.420.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un incremento acumulado de1.66% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar cerró al alza ante conflicto entre Irán y Estados Unidos: ¿En cuánto?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.370 y se vende a S/ 3.410, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.359 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas y bolsas de América Latina se derrumbaban el martes, en medio de la aversión al riesgo ‌global debido a la ‌guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán que amenaza con golpear el crecimiento y acelerar la inflación mundial.

El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta ​de seis ⁠monedas pares, ⁠alcanzaba máximos de más de un mes, presionando con fuerza a las monedas de la región.

