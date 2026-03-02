Tipo de cambio se ve afectado por tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán. Foto: Dimas Ardian/Bloomberg
Tipo de cambio se ve afectado por tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán. Foto: Dimas Ardian/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, el precio del dólar en Perú trepó a S/ 3.370 al inicio de la jornada del lunes 2 de marzo, registrando un incremento de 0.33% según Bloomberg.

La divisa verde había cerrado en S/ 3.354 el 27 de febrero, mas el estallido del conflicto entre Washington y Oriente Medio estremece a los mercados.

LEA TAMBIÉN: Embajador de Perú en Israel afirma que no hay peruanos fallecidos tras ataques iraníes

A media mañana del lunes la cotización del dólar se situó en S/ 3.365 en el mercado interbancario, todavía en un nivel superior al de la jornada previa de S/ 3.354 (viernes).

El tipo de cambio registra un aumento de 0.33% en la jornada de este 2 de marzo. Foto: difusión
El tipo de cambio registra un aumento de 0.33% en la jornada de este 2 de marzo. Foto: difusión

Mientras que en el mercado paralelo, el dólar se ubica en S/ 3.38, y en las ventanillas virtuales de los principales bancos, anota S/ 3.40.

Por otro lado,

TE PUEDE INTERESAR

Dólar cae en 2026: ¿quiénes están en problemas?
Cobre, dólar y déficit: qué pasaría si el viento externo deja de soplar a favor
Cotización del dólar al alza por factor Balcázar, ¿qué podría frenar esta tendencia?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.