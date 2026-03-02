A raíz de la escalada bélica entre Irán y Estados Unidos, el precio del dólar en Perú trepó a S/ 3.370 al inicio de la jornada del lunes 2 de marzo, registrando un incremento de 0.33% según Bloomberg.

La divisa verde había cerrado en S/ 3.354 el 27 de febrero, mas el estallido del conflicto entre Washington y Oriente Medio estremece a los mercados.

A media mañana del lunes la cotización del dólar se situó en S/ 3.365 en el mercado interbancario, todavía en un nivel superior al de la jornada previa de S/ 3.354 (viernes).

El tipo de cambio registra un aumento de 0.33% en la jornada de este 2 de marzo. Foto: difusión

Mientras que en el mercado paralelo, el dólar se ubica en S/ 3.38, y en las ventanillas virtuales de los principales bancos, anota S/ 3.40.

Por otro lado, según medios especializados, se espera que repunte el precio del petróleo ante el desplazamiento de militares norteamericanos en Irán.