El martes 3 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras los inversores iban en busca de activos más seguros producto de las posibles consecuencias que pueda desatar la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.406. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.364 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.370 y se vende a S/ 3.410, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.359 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina caían con fuerza el lunes, en medio de un avance global del dólar, mientras los inversores iban en busca de activos más seguros producto de las posibles consecuencias que pueda desatar la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El dólar subía frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

Los inversores siguen de cerca la evolución de la navegación en el crucial estrecho de Ormuz, que se ha visto interrumpida por los ataques iraníes en represalia. El mercado también buscaba refugio en el oro, cuyos precios subían más de un 2%.