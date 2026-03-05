El jueves 5 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, luego de días de fuertes pérdidas, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales y tras datos del empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.425. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.413 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 1.46% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.405 a la compra y S/ 3.414 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas y bolsas de valores de América Latina subían el día anterior luego de dos días consecutivos de fuertes pérdidas, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales y tras datos del empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado.

Las nóminas privadas estadounidenses subieron más de lo esperado en febrero, pero los datos del mes anterior se revisaron considerablemente a la baja, mostró el miércoles el informe nacional de empleo de ADP.

El empleo privado sumó 63,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un alza revisada a la baja de 11,000 en enero. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un incremento de 50,000 empleos, tras el incremento de 22,000 de enero.