El miércoles 4 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, ante la aversión al riesgo ‌global debido a la ‌guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán que amenaza con golpear el crecimiento y acelerar la inflación mundial.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.418. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.420 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 1.66% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.380 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.403 a la compra y S/ 3.408 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas y bolsas de América Latina se derrumbaban el día anterior, en medio de la aversión al riesgo ‌global debido a la ‌guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán que amenaza con golpear el crecimiento y acelerar la inflación mundial.

El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta ​de seis ⁠monedas pares, ⁠alcanzaba máximos de más de un mes, presionando con fuerza a las monedas de la región.

Los precios mundiales del petróleo y el gas subían el martes, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán detuvo las exportaciones de energía desde Oriente Medio, con Teherán atacando barcos e instalaciones energéticas, cerrando la navegación en ​el estrecho de Ormuz y obligando a detener la producción desde Qatar hasta Irak.