Y es que, de acuerdo al reporte Marketbeat Sudamérica de oficinas Clase A al primer semestre de este año elaborado por Cushman & Wakefield, la ciudad con más construcción es Sao Paulo con un total de 394,740 metros cuadrados (m2), generando el crecimiento más alto de la región con un 13.4%. No obstante, en términos relativos, es Buenos Aires el que tiene el mayor crecimiento proyectado con una tasa de 17.56%, elevándose en 306,397 m2.

Por otra parte, excluyendo Rio de Janeiro que no posee obras en construcción actualmente, la ciudad con menos crecimiento proyectado para los próximos dos años es Lima, con 17,164 m2, lo cual implica una variación esperada de 1.2%.

Denise Vargas, market research coordinator de Cushman & Wakefield, comenta que estos resultados muestran que, aunque Lima es un mercado con mucho potencial aun sigue siendo más pequeño que sus pares vecinos, ya que este año solo están por entregarse 10,774 m2 y los desarrolladores no han anunciado nuevos proyectos de oficinas.

“Somos de los que tiene menos proyectos nuevos en cartera, todos los demás siguen construyendo y eso probablemente se debe a que es un tema de confianza y de que quieren ver que el mercado de estabilice y una mejora en los indicadores económicos, lo cual ya se está pasando y posiblemente augure que más adelante se pueda comenzar a construir un poco más”, acotó.

Proyectos en pausa

Aunque el reporte sostiene que hay 74,255 m2 en construcción y en proyecto, Vargas sostiene que descontando los 10,774 m2 que está próximos a ingresar al mercado, hay alrededor de 61,000 m2 que en algún momento estuvieron desarrollándose pero que se detuvieron las obras por diversas razones y están esperando el mejor momento para reanudarlo.

No obstante, la ejecutiva indica que hay varios desarrolladores que cuentan con bancos de terrenos pero que están siendo cautelosos en iniciar su construcción. ¿Qué haría que se ejecuten proyectos? Para la representante de Cushman & Wakefield, si bien la tasa de vacancia de 15.1% es saludable para nuestro mercado, si este indicador bajara a 10% o 12%, podría impulsar los desarrollos de oficinas.

En esa línea, Denise Vargas, menciona que si se mantiene el ritmo de ocupación, en dos años la tasa de vacancia se encontraría entre 12% y 10%. Sin embargo, tomando en cuenta que una construcción demora en promedio dos años, podría esperarse que en el 2025 se observen nuevos proyectos que puedan cubrir la demanda.

“Sería bueno que se inicie un proyecto para que dentro de dos años no estemos con ningún tipo de escasez de metros cuadrados, considerando que la absorción continúe en el mismo ritmo. Sin embargo eso dependerá de cada desarrollador, el cual evalúa en qué momento construir y en donde le conviene”, detalla, tras agregar que los distritos más requeridos son San Isidro y Miraflores, y en menor medida Magdalena y Santiago de Surco.

Precio de renta al alza

Al cierre del primer semestre, el precio de renta en Lima fue de US$ 16.1 por metro cuadrado, aumentando en 2.5% respecto a similar periodo del año pasado. Sin embargo, debido a que la ocupación se mantiene estable y no se prevén nuevos proyectos de oficinas el ticket podría mantener su tendencia al alza, aunque la variación no sería significativa.

“El ajuste en los precios de renta es bastante pensado y no se da en grandes proporciones. Ahorita estamos en US$ 16.1 por m2 y hacia finales de año podría variar en 0.2 centavos de dólar, es decir, no subirá a US$ 17″, complementó.

¿Cómo va en la región? En términos interanuales, el precio pedido en Buenos Aires se ubica en US$ 24.32, seguido de Santiago de Chile con US$ 20.95, Sao Paulo con US$ 20.5, Bogotá con US$ 18, Lima con US$ 16.1 y Rio de Janeiro con US$ 13.09.

El dato:

Demanda. Los requerimientos más usuales son espacios de 200 a 350 metros cuadrados por parte de los locatarios de oficinas. También se ha observado que algunas empresas que habían rentado espacios mayores, han decidido reducirlas.

