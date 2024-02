El gerente general de Aldea Logística, Juan Antonio Angulo, explicó que actualmente la empresa cuenta con nueve almacenes, que en conjunto representan 250,000 m2 en operación. De estos, el 98% está ocupado, principalmente, por empresas del sector retail, logísticos, farmacéutico y de electrodomésticos.

“Solo en el 2023 hemos tenido 50,000 m2 nuevos techados, debido a la demanda de compañías de los rubros mencionados; además, del crecimiento que han experimentado algunas industrias en particular, como la farmacéutica y el hub que representa Villa El Salvador para los electrodomésticos”, expresó.

Las empresas farmacéuticas alojadas en Aldea Logística en la actualidad significan el 25% de su portafolio; ello, a un ritmo de crecimiento en ocupación de aproximadamente 30% en el 2023 en relación al 2022.

“Nuestros principales clientes son los laboratorios más grandes del país, quienes buscan una ubicación estratégica y estándar de los almacenes. Desde estos sitios trasladan los productos a las boticas y farmacias, a la vez que también atienden comercio electrónico”, afirmó.

Juan Antonio Angulo, gerente general de Aldea Logística.

El plan 2024

De cara a este año, el ejecutivo manifestó que las proyecciones apuntan a un crecimiento de 50,000 m2, teniendo siempre como centro de operaciones a Villa El Salvador. Estas ampliaciones se darían en m2 de áreas propias, pero también se adquiriría nuevos espacios en el distrito.

Angulo justificó su proyección en una demanda proveniente de las empresas que deciden migrar de los almacenes stand alone a los condominios de almacenes, cuya tendencia, según dijo, surge desde el 2022.

“El 50% de los clientes que tenemos como condominio de almacén clase A proviene de un almacén stand alone. A favor está el ahorro logístico que puede llegar hasta el 30% por ubicación, eficiencia y espacios, partiendo de que un almacén puerta a calle tiene una altura estimada de 6 metros en comparación a los 14.8 metros de un almacén nuestro”, refirió.

Asimismo, indicó que ya tienen los terrenos identificados para las futuras compras de espacio, serán aproximadamente 60,000 m2. “Todo depende de la demanda que tengamos, la cual en terreno conservador proyectamos sea 50,000 m2, pero optimistamente pueden alcanzar los 80,000 m2″, agregó el representante.





En torno a los precios de renta, el ejecutivo manifestó que también son competitivos, toda vez que el alquiler por m2 en Villa El Salvador está en US$ 6.50; mientras que un m2 en la avenida Argentina oscila entre US$ 8 y US$ 9.

