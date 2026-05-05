La Municipalidad Metropolitana de Lima defendió las acciones legales impulsadas por el alcalde Rafael López Aliaga frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), asegurando que estas buscan proteger el derecho al voto de los ciudadanos y no constituyen una vulneración al deber de neutralidad electoral.

A través de un comunicado oficial, la comuna precisó que el Concejo Metropolitano autorizó, mediante el Acuerdo de Concejo N.º 104-2026, la presentación de una demanda por conflicto de competencias contra el JNE. Según el documento, la medida responde a la presunta afectación de atribuciones constitucionales y a la imposibilidad de que vecinos de Lima ejercieran su derecho al voto en los recientes comicios.

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La administración municipal sostuvo que las acciones emprendidas no implican un respaldo a ninguna organización política ni buscan influir en el electorado. En esa línea, afirmó que el accionar del alcalde se encuentra dentro de los márgenes establecidos por el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral del JNE.

El municipio también argumentó que la neutralidad electoral no obliga a las autoridades a guardar silencio frente a situaciones que puedan afectar el orden público o generar riesgos para la ciudad.

En particular, advirtió sobre posibles impactos en el Centro Histórico de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El pronunciamiento municipal surge en medio del debate sobre el alcance de la neutralidad electoral durante el actual proceso político. Foto: MML

Asimismo, la MML citó pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para sustentar que las autoridades municipales sí pueden interponer acciones judiciales en representación de los intereses de los vecinos cuando se trata de derechos fundamentales.

El pronunciamiento se produce en medio del debate político y jurídico generado por la intervención de autoridades locales en temas vinculados al proceso electoral y al alcance de las normas de neutralidad durante campañas y elecciones.