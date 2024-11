La empresa peruana Alicorp del Grupo Romero , informó el cierre de la transacción de compraventa de su negocio de molienda (harina y aceite refinados elaborados a partir de semillas de girasol y soya) a favor de ASAI Capital Holdings Ltd. , compañía en la que participan un grupo de empresarios con actuación en diferentes sectores de Bolivia.

En detalle, el contrato de compraventa pertenece al íntegro de las acciones que mantiene en las empresas Industrias de Aceite S.A. y Hammer S.A.S., incluyendo también indirectamente el íntegro de las acciones en la subsidiaria R Trading S.A., informó la compañía a la Superintendencia de Mercados de Valores , (SMV) a través de un Hecho de Importancia.

En ese sentido, se procedió con la transferencia de dichas empresas a ASAI Capital Holdings Ltd. Asimismo, informó que la cifra final de la transacción asciende a US$ 172.8 millones, sujeto a ajustes normales en este tipo de operaciones. Además, incluye pagos diferidos asociados a la transacción que asciende a US$ 27.8 millones, que la empresa espera recibir en los próximos 18 a 24 meses.

La compañía peruana afirmó que esta decisión se alinea con la estrategia corporativa de Alicorp de fortalecer su operación en este mercado a través de su negocio de consumo masivo.

Antecedentes de la operación

En julio de este año, la compañía informó la suscripción del contrato de compraventa de su negocio de molienda con ASAI Capital Holdings Ltd. Tras el anuncio, Alicorp manifestó que la transferencia de la gestión del negocio “tomará un tiempo”, mientras se ejecutan actos relacionados con la formalización de la separación de los negocios y la obtención de algunas licencias y permisos.

En la transacción, Alicorp fue representada por Citi como asesor financiero y por Dentons, Garrigues y Guyer & Regules como asesores legales en Bolivia, Perú y Uruguay. Por su parte, ASAI Capital Holdings Ltd. tuvo el respaldo de DDR Capital Partners como asesores financieros y de PPO Abogados, Baker McKenzie, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Posadas como asesores legales en Bolivia, Perú y Uruguay.

Cabe precisar que fue en el mes de mayo, en que Alicorp informó a la SMV sobre su decisión de definir condiciones para ejecutar la desinversión de su participación directa o indirectamente en su línea de molienda.

De ese modo, la empresa del Grupo Romero dio a conocer que, tras una sesión de Directorio en la cual se revisó “ciertas expresiones de interés recibidas” en relación con su negocio de molienda, se optó por evaluar las propuestas.

“Se ha acordado encargar a la Gerencia evaluar, negociar y, de ser el caso, definir los términos y condiciones para ejecutar la desinversión de la participación que directa o indirectamente mantiene la Sociedad (Alicorp) en el negocio de molienda”, señaló ante la SMV en ese momento.

