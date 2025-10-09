Durante su presentación ante el pleno del Congreso, en el marco del debate sobre la moción de vacancia a Dina Boluarte, el ministro del Interior (Mininter), Carlos Malaver, manifestó su disgusto ante las críticas que recibe la Policía y su cartera por la crisis de inseguridad que vive el Perú.

Según explicó Malaver, hay mucho desconocimiento respecto a la labor que viene realizando el Gobierno para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato.

“Yo asumí el 13 de mayo. Esta gestión tiene más bandas desarticuladas. Del 13 hacia atrás había que ver cuáles son los resultados. Cuando dicen que no se hace nada, indigna”, reclamó.

Malaver criticó también a los expertos que opinan respecto a la desarticulación de bandas asegurando que no existe una estrategia para hacerlo en la Policía.

“Siempre se mencionó que no había un plan, pero sí lo hay. Se llama Perú Seguro, pero había que fortalecerlo”, aseguró.

En ese sentido Malaver indicó, bajo esa directriz, hay 4 ejes por mejorar: prevención, control territorial, investigación criminal e inteligencia; y tecnología.

Sobre el primer punto, el ministro del Interior recordó que existe un déficit de 50 mil efectivos policiales a nivel nacional. Respecto al control territorial, recalcó que aquí son clave las declaraciones de estado de emergencia.

“Mucha gente dice que no sirven, pero sí, bien utilizados. Hay garantías constitucionales que se suspenden para hacer más dinámica la labor de la Policía”, refirió.

Respecto al eje de inteligencia, Malaver manifestó que igualmente muchos expertos reclaman que no hay trabajo evidente, pero el ministro dijo que se da esa percepción porque, precisamente, “un principio de la inteligencia es pasar desapercibido”.

Sobre el último eje, la tecnología, el titular del Mininter se limitó a indicar que, ante los cuestionamientos por no usar la georreferenciación, “se averigüe un poco más para saber qué mecanismo es necesario”, sin aclarar de cuál se trataría.