El transporte público en distintas zonas de Lima Metropolitana circula con total normalidad durante la jornada de paro convocada para hoy miércoles 15 de octubre, informó el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy.

Precisó que los reportes provenientes de las divisiones policiales del norte, sur y este de Lima confirman que el transporte público de pasajeros discurre con normalidad.

El alto mando policial destacó que la mayoría de los gremios de transporte urbano comunicaron que operarían con normalidad y solicitaron apoyo de la Policía para garantizar la seguridad de sus unidades y pasajeros.

“Estamos ejecutando el plan Amanecer Seguro, cuya finalidad es brindarle seguridad y garantías a la población para que realice sus actividades con normalidad”, señaló.

Desde el paradero Puente Nuevo, en El Agustino, usuarios del transporte público confirmaron que el flujo de unidades se mantiene habitual.

“Se decía que iba a haber paro total, pero todo está normal. Me dirijo a Huaycán y los buses están circulando con normalidad”, comentó una pasajera.

Monroy indicó que la Policía Nacional ha desplegado 2,500 efectivos en diversos puntos estratégicos de la ciudad para asegurar el orden público y el libre tránsito.

“Contamos con personal capacitado y acreditado para el control de multitudes, que garantizará tanto la libertad de expresión de los manifestantes como la circulación de los ciudadanos”, indicó.

Finalmente, exhortó a que las movilizaciones, de producirse, se desarrollen en paz y con respeto al orden público.

“Esperamos que todo se desarrolle con normalidad, en armonía y sin situaciones lamentables”, puntualizó.

En distintos puntos de la capital, se pudo constatar que las principales rutas de transporte urbano operan con total regularidad. Empresas como Los Chinos, Ruta A y Ruta B, que recorren desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador, cumplen sus recorridos habituales.

También se encuentra en funcionamiento la empresa Vipusa, de color verde, que conecta Ancón con Pachacámac.

Asimismo, se reporta circulación normal de unidades de las empresas que unen San Miguel, la avenida Abancay y Huaycán, así como de Polo SAC —conocida como Los Loritos— que va desde Pachacútec hasta Huaycán, y Lipesa, entre otras compañías que transitan habitualmente por esa ruta.

Usuarios entrevistados en la zona aseguraron que el servicio se mantiene regular y sin interrupciones.

“Todo está normalizado, no hay paro. Está todo como cualquier día de semana”, comentó una usuaria que se dirigía hacia Ate Vitarte.

Otros pasajeros confirmaron que las líneas están operando con regularidad y que los vehículos llegan con frecuencia normal.

Conductores consultados señalaron, además, que las tarifas se mantienen en sus precios habituales.

En los alrededores de Puente Nuevo se observa un importante contingente policial que resguarda la zona y garantiza el libre tránsito.